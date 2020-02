En México se enseña ciencia que "no le hace sentido" a la niñez: Julieta Fierro

Xalapa, Ver.- Con una enorme sonrisa, entusiasmo y ganas de compartir sus conocimientos, se presentó ante cientos de niños, niñas y personas de todas las edades en el auditorio IMAC, la astrónoma y divulgadora de la ciencia Julieta Fierro.

En México las niñas y las mujeres pueden ser científicas, el problema es que se enseña ciencia que "no le hace sentido" a los menores, sentenció.

Ante un público deseoso de conocimiento y sabiduría de la científica, sugirió a los tomadores de decisión acercarse a los científicos para hacer planes y programas de estudio en donde se reconozca que la ciencia es una herramienta para pensar y resolver problemas.

Nos duele que los planes y programas de estudio no sean sobre la ciencia, nos duele que los profesores no les enseñen ciencia ni cómo enseñarla y que muchas personas no aprecien la ciencia

En entrevista previo a la conferencia "Mujeres en la Ciencia", señaló que existe una demanda de científicos en el mundo así como ingenieros, tecnólogos y especialistas en robótica cuando hay oportunidades para todos.

El principal obstáculo para que mujeres y niñas se acerquen a la ciencia, dijo, es que no hay suficientes ejemplos en México todavía, que se den a conocer de mujeres exitosas en el área de las tecnologías, ingenierías, y ciencias en general.

El segundo es que la edad biológica de las mujeres es diferente a la de los hombres y ellas prefieren tener hijos jóvenes porque no pueden esperarse a los 50 años. Esa situación hace que muchas jóvenes prolonguen sus estudios y compitan con la posibilidad de ser madres.

Tenemos que romper ese paradigma, como las mujeres vivimos más que los hombres deberíamos poder interrumpir nuestros estudios o nuestro trabajo cinco o seis años para dedicarnos a los niños y después retomar. Como toda la educación está hecha pensando en hombres, no se les ha ocurrido esa posibilidad, así que muchas mujeres temen que no pueden ser científicas o ingenieras porque iría en detrimento de la familia

No obstante en México siempre hay una mamá, abuelita, tía o guarderías que pueden ayudar en el cuidado de los hijos e hijas, lo que ha ido abriendo oportunidades.

Otro problema es que hay padres y madres que les dicen a sus hijos e hijas que no pueden ser matemáticas, ingenieras o especialistas en inteligencia artificial, "y es terrible".

Julieta Fierro mantuvo entre su charla, a chicos y grandes entre risas y conocimiento con la intención de que la gente se acerque sin miedo a la ciencia y se dijo agradecida de estar en Xalapa, lugar de cultura, diversidad e historia.

Yo estaba en Fortín de las Flores, Veracruz, me acosté en un sillón y dije no me voy a dejar nunca y desde entonces no me dejé de nadie", dijo entre aplausos al remarcar que las únicas que pueden hacer algo para evitar ser ofendidas son las mismas mujeres.