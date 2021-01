En Morena hasta ellos mismos se hacen trampa: Alejandro Moreno

Veracruz, Ver.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas destacó que la alianza con PRD y PAN arrasará en los 171 distritos electorales mientras que en Morena prevalece la división y entre ellos mismos se hacen trampa.

Indicó que dentro de la alianza “Va por México” se están analizando los mejores perfiles dentro de un marco de rentabilidad y propuesta para ganar la confianza de todos los ciudadanos y garantizarles seguridad, educación, empleos y medicinas y todos los recursos que se han ido perdiendo durante la actual administración con tanto recorte.

Por ello minimizó las encuestas que han criticado la alianza PRI-PRD-PAN.

Consideró que Morena con todo y sus programas electoreros, no ha tenido la capacidad de dar resultados a la gente.

“La gente ya se dio cuenta que el gobierno de Morena es ineficiente, ineficaz y que no da resultados, nosotros estamos trabajando cerca de la gente, ganando su confianza y les vamos a ganar con esta coalición, vamos juntos y en Morena vemos que en ningún estado salen bien después de un proceso, en todos los estados se dividen y hasta ellos mismos se hacen trampas con las encuestas, no saben ni donde salen y no tienen capacidad ni experiencia”, dijo.

En su gira por Veracruz para conmemorar los 106 años de la promulgación de la Ley Agraria el líder nacional del tricolor aseveró que es urgente levantar la voz por el campo mexicano debido a que durante este gobierno ha recibido los recortes más brutales de toda la historia.

Mencionó que todo el sector que dependen del campo se ha visto muy afectado, pero también ha impactado en el área educativa, de infraestructura porque no hay crecimiento económico.

Moreno Cárdenas no asistió al acto conmemorativo que se celebró en el Faro de Venustiano Carranza, sino que realizaron su propio evento en las instalaciones del PRI municipal de la calle de Nezahualcóyotl, después de ir a desayunar a conocido café de la ciudad.