En Morena no permitiremos que sigan dañando al partido: Gonzalo Vicencio

Veracruz, Ver.- En el proyecto rumbo al 2021, en Morena Veracruz hay orden, hay dirección y representa el cambio verdadero, pero no podemos permitir que personas con ambición de poder sigan dañando al partido y mucho menos al estado de Veracruz.

Así lo expresó Gonzalo Vicencio Flores, secretario general con funciones de presidente, de Comité Directivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Veracruz, al referirse que hay acelerados que aspiran a todo menos a la unidad.

Hay muchos intereses, intereses de grupo, intereses personales, por lo que les digo que se tranquilicen. Nos basamos en los estatutos

Aseguró que algunos andan acelerados, desesperados porque según ellos andan buscando la dirigencia estatal, cuando en Morena Veracruz no se tiene convocatoria, “la única que existe es a nivel nacional en donde se elegirá vía encuesta al dirigente nacional”, aclaró.

Vicencio Flores acusó que detrás de todo esto, están personas del gobierno del Estado.

“Eso sí quiero ponerlo en claro y solicito que el gobierno saque las manos del proceso en el partido. Parece que no han entendido las palabras de nuestro presidente de la República, de nuestro líder moral, Andrés Manuel López Obrador, que dijo claramente que no hay partido de estado”.

Vicencio Flores dijo que el trabajo que están realizando es la organización en todo el estado, “como Morena nos organizamos en distritos federales que son 20 y en cada uno hay 10 delegados que están trabajando con miras al año próximo”.

Destacó que ahora se viven otros tiempos, no obstante dijo que esto ya no es PRI, no es PAN, no es PRD es Morena y representa el cambio verdadero, “Los acelerados se dice que son del partido, pero creo que no han entendido los principios de Morena como son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Señaló que los que quieran confundir y engañar a la gente, quiere decir que no son de Morena y por ello advirtió que dará seguimiento con los delegados, la militancia y a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, porque no permitirá que haya desorden interno.

Finalmente dijo que Morena es un partido de la ciudadanía, es abierto y ahí caben todos, “por lo que como dirigente estatal he convocado a toda la gente que quiera adherirse a Morena serán bienvenidos, hayan pertenecido al partido que hayan pertenecido”.