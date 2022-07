¿Tienes medicamentos sin usar? Podrás canjearlos por canasta básica

Nogales, Ver.- A partir de esta fecha familias de escasos recursos que tengan medicamentos no caducos podrán cambiarlos por productos de la canasta básica informa el director de Salud en el municipio, Felipe Pérez Romero.

Explicó que el programa “Tienda-canje de medicamentos” se creó con dos propósitos, combatir la “polifarmacia”, pues muchas personas guardan los medicamentos por si los llegan a necesitar y que obtengan productos de la canasta básica a cambio de ellos.

Explicó que, medicamentos como los antibióticos tienen determinada cantidad de puntos, por lo que a la persona se le realiza una "cuenta"; los analgésicos tienen otro puntaje y en base a los puntos que junte obtendrá los productos de la canasta básica.

Reiteró que los medicamentos no deben estar caducados, de lo contrario no se recibirán y mencionó que no solo la población de Nogales podrá canjear medicamentos, la invitación es para habitantes de los municipios de la zona de las Altas Montañas.

¿Qué productos de la canasta básica se podrán canjear?

Entre los productos que recibirán quienes hagan canje están: frijol, aceite, arroz, alubias, mermeladas, galletas, sal, pastas “y lo que la población pueda ocupar de manera urgente para realizar su comida", mencionó.

Apuntó que este programa se estableció a iniciativa del Tesorero Municipal, Marcelo Aguilar López con la intención de generar una cultura de donación de medicamento que no ha caducado y puede ser útil a otras personas, y también una cultura del cuidado de la salud, pues se al donar el medicamento se evita la automedicación, que es una práctica que daña la salud de las personas.

Junto con la tienda-canje de medicamentos, dijo Pérez Romero, se crea la Farmacia Municipal, donde sólo los nogalenses podrán surtir sus recetas médicas de forma gratuita.

