En parque Juárez, siembran árbol para recordar a desaparecidos

Xalapa, Ver.- Desde este 7 de diciembre, un árbol de encino echa raíces en el parque Juárez de Xalapa para “recordarle al gobierno mexicano que desde hace muchos años tiene una deuda pendiente de verdad y justicia con los familiares de desaparecidos”.

En la siembra del árbol, los colectivos presentes explicaron que también es un grito de auxilio a la sociedad para que no dejen solos a todos aquellos que no cesan en la búsqueda de sus seres queridos, así como un exhorto a no emitir juicios que criminalizan a las víctimas.

Asimismo, invitaron a la población a generar conciencia de lo vulnerable que es la sociedad ante la crisis de desaparición, “porque a todos nos puede pasar”, indicaron.

“Este es un acto de memoria porque nuestros seres queridos merecen ser recordados y dignificados. Deseamos y luchamos porque esto no vuelva a repetirse”, puntualizó la señora Fabiola Pensado, mamá de Yosimar, quien llegó al mundo un 7 de diciembre y de quien no se sabe nada desde marzo de 2014.

En un breve acto, las mamás de desaparecidos manifestaron su agradecimiento por permitirles sembrar un árbol de larga vida que simboliza la fuerza de las mujeres que, dijeron, no olvidan, no claudican y no se quedarán calladas.

En la ceremonia-memorial también fue develada una placa con un emotivo mensaje de la autoría de Rebeca Ramos, como un testimonio imborrable de amor, manifestaron los colectivos Buscando a Nuestros Desparecidos y Desaparecidas, Veracruz por la Verdad y la Justicia y Enlaces Xalapa.

“El amor incambiable, la esperanza inagotable, la búsqueda incansable y la lucha incesante, A cada sol, un nuevo camino; a cada luna, renovada la plegaria. Gobiernos irán y vendrán, callarán, no los defenderán, pero no hay olvido, no hay derrota, no hay resignación ni fragilidad.

La pena nos levanta, la indignación nos alimenta y la fe nos fortalece. No existen fronteras ni murallas que no podamos superar. Solo habrá alegría, verdad y justicia cuando al fin les volvamos a abrazar”, quedó asentado.

En su mensaje, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez, dijo que es un compromiso de su gobierno luchar del lado de las familias y todas las personas que pelean porque haya respeto a la vida humana.

“Esto que estamos haciendo hoy es símbolo de que crezca la vida, de que la vida se defienda, sea respetada y que entre todos logremos revertir esta historia espantosa… Vamos a seguir luchando porque todos vuelvan”, enfatizó.

Con lágrimas en los ojos, la señora Fabiola Pensado agradeció que se haya podido concretar esta actividad en el día en el cual su hijo Yosi nació.

“Doy gracias a Dios y a la vida que me permitió ser su mamá, y donde quiera que esté quiero recordarle que estamos aquí, que no lo olvidamos, que siempre es recordado y vamos a estar en la lucha por su búsqueda. Yosi, en tu cumpleaños, tu mamá te busca”.