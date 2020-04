En plena Fase 3, personal médico del IMSS trabaja con equipo sencillo

Veracruz, Ver.- En plena fase 3, personal de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 14 del IMSS no ha recibido el equipo que se entregó a donación por empresas como Tamsa para atender la pandemia del Covid-14.

De acuerdo con Hiram López, camillero de dicha clínica, el personal continúa trabajando con equipos muy sencillos que han sido comprados con sus propios recursos desde guantes, cubrebocas desechables o elaborador por ellos y batas comunes.

Explicó que del equipo que entregaron empresas como Tenaris-Tamsa, el cual es especializado para atender esta contingencia no ha sido dado al personal pese a que la situación se ha ido agravando y la zona conurbada Veracruz-Boca del Río son el punto de mayor contagio.

Local Fue a España a realizar un posgrado... y ahora debe estar encerrada tomando clases en línea

El equipo que donó Tamsa es de calidad, se trata de equipos especializados y no los hemos visto reflejados, lo que nosotros utilizamos ha sido adquirido de nuestro bolsillo y algunas donaciones de compañeras enfermeras. Hace unos días una compañera por ejemplo quiso venir a dejarnos unos equipos que ella misma diseño y el director dijo que no porque no eran de calidad, pero allá en la clínica 71 si se las agarraron

En ese sentido reprochó que el director de la clínica Víctor Bernal no está aceptando las donaciones de gente común pero tampoco ha entregado lo que donaron empresas grandes.

Comentó que entre los mismos compañeros se han estado apoyando con sus propios recursos para contar con lo indispensable para seguir trabajando y protegerse.

Enserio es una tristeza que tengamos que comprar nuestros propios insumos, yo he podido comprarme mis cosas, pero hay enfermeros mujeres que son madre y padre y no les alcanza para comprarse y no las apoyan

Asimismo comentó que ya se han presentado casos de positivos entre el personal y no se les ha dado el reposo suficiente sino que se les obliga a trabajar sin importar los riesgos de la enfermedad.