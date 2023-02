Jóvenes más atraídos por carreras humanistas; ¿en qué consiste la fisioterapia?

El asesor educativo del Instituto Profesional en Terapias y Humanidades (IPETH), Francisco Javier Morales Pérez dio a conocer que, según estudios, para que toda la sociedad pudiera tener fisioterapeutas, solamente un especialista debería atender por día a más de mil 100 personas, lo que significa que no son suficientes y que el campo de trabajo es muy amplio.

“Este estudio reveló que IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) necesita fisioterapeutas y como no hay tiene que estar contratando extranjeros”, agregó.

Por su parte, la encargada de vinculación y admisiones del Instituto Científico de Educación Superior (ICES), la primera escuela de terapia física en el estado, Jaqueline Domínguez Alcudia consideró que existe un tabú sobre la fisioterapia, ya que mucha gente los cataloga como“hueseros con título”, lo que es totalmente erróneo.

Morales Pérez, agregó además que ahora a los jóvenes les está llamando la atención las carreras humanistas como esta pues anteriormente buscaban más la parte de economía.

¿Cuál es la importancia de la fisioterapia?

“Ahora se van por la parte más humanista, el que puedan ayudar a la gente, el que puedan aportar algo a la sociedad y la fisioterapia es una carrera que se enfoca a eso precisamente, ayudar a personas con alguna discapacidad, deportistas que quieran mejorar rendimiento, personas que a través de los años llegando la edad de la vejez han perdido movilidad o bebecitos que en su desarrollo no lo han hecho bien y necesitan de la terapia para que cuando crezcan no tengan dificultades”.

Explicó que con esta carrera también se puede atender la parte neuronal para personas con síndrome de Down e incluso el tema psicológico pues alguien que pierde una extremidad y ya no puede hacer las actividades que hacía antes, necesita el impulso de un fisioterapeuta para que pueda recuperar las ganas de salir adelante y pueda tomar una terapia adecuadamente.

“Es algo que ya les interesa a las personas, esa parte de ayudar a la gente, además de que el fisioterapeuta es alguien que gana al nivel de un médico cirujano, al lado de un estomatólogo porque es un área de la salud también y también un plus que tiene es que es carrera que mucha gente aún no la conoce y se queda con la idea de que es un simple masaje, pero esto va más allá de eso, porque una persona que perdió la pierna, un masaje no le va a ayudar a rehabilitarse, él necesita una terapia”.

Francisco Javier Morales, asesor educativo del Instituto Profesional en Terapias y Humanidades (IPETH) | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Domínguez Alcudia, añadió que la licenciatura en Terapia Física pertenece al Área de Ciencias de la Salud como es medicina, odontología o nutrición y un terapeuta físico no solamente se encarga de dar masajes, sino que se encarga de la rehabilitación de todo el cuerpo humano.

“Sí estamos hablando de huesos, de músculos, pero también de órganos, por ejemplo, hay un área en la rehabilitación que es rehabilitación pulmonar justamente para los pacientes que quedaron con secuelas tras el Covid y los encargados de rehabilitar a estos pacientes no son enfermeros que nos ayudan a nosotros como terapeutas, pero los encargados de rehabilitar a un paciente de los pulmones son terapeutas físicos porque utilizan la mecanoterapia, diferentes técnicas para poder rehabilitar a los pulmones”, añadió.

Jaqueline Domínguez Alcudia, encargada de vinculación y admisiones del Instituto Científico de Educación Superior (ICES), primera escuela de terapia física en el estado | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Refirió que cuando hay, por ejemplo, una fractura, se acude con el doctor, hay cirugías y placas, “pero las personas no van a volver a caminar, así como así, como varita mágica nada más con la cirugía, tienes que tomar rehabilitación, y ¿quién es el encargado de esa rehabilitación? Explicarle al paciente que es un proceso, que no de la noche a la mañana va a retomar su vida como era antes, son terapeutas físicos”.