Presentan Ley Nahle: busca que personas radicadas en el estado se consideren veracruzanas, ¿se aprobará?

Desde la bancada de Morena se presentó una iniciativa para adicionar una fracción a la Constitución local, a fin de que se considere como veracruzanos a las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio estatal.

Dicha iniciativa ya es considerada como Ley Nahle, en referencia a la actual Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, quien es una de las personas consideradas por Morena con posibilidades para suplir al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el proceso electoral 2024.

¿Quién presentó la iniciativa de la Ley Nahle?

Fue la diputada Magaly Armenta Oliveros, quien presentó dicha iniciativa de decreto para incluir la fracción III al artículo 11 de la Constitución local, en la que se establecen las características para considerar a una persona veracruzana.

Local Gobernador respalda Ley Nahle, ¿en qué consiste?

Actualmente en el artículo 11 se establece que son veracruzanos: I. Los nacidos en el territorio del estado; y II. Los hijos de padre o madre nativos del estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero.

Por ello, la legisladora pidió adicionar el párrafo que establece que es veracruzano: Las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano”.

Con dicha iniciativa Rocío Nahle García, originaria de Zacatecas, con hijos nacidos en Veracruz podría ser candidata a la gubernatura, ya que obtendría el reconocimiento como veracruzana.

Dicha propuesta fue presentada por el exdiputado local, Amado Cruz Malpica, en la pasada Legislatura, y en su momento se señaló que podría beneficiar a Rocío Nahle García, originaria de Zacatecas, y a Ricardo Ahued Bardahuil, nacido en Hidalgo.

Te puede interesar: No es de izquierda el que quiera hacer chanchullo: Manuel Huerta sobre elección interna de Morena

¿Qué se necesita para que la Ley Nahle sea aprobada?

Debido a que se trata de una modificación a la Constitución es necesario que la adición se vote en dos periodos ordinarios de sesiones. Para ello se requiere de la aprobación de 36 diputados locales. En caso de que sea avalada en el Congreso, tiene que pasar por los ayuntamientos, donde se requiere de la aprobación de 107 de ellos.

Tienen como plazo fatal el mes de julio del 2023 para hacer la adecuación a la ley, pues se establece que no se pueden hacer cambios 90 días antes de la elección local, que se prevé tendrá inicio a más tardar el 10 de noviembre del 2023.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín dio a conocer que se presentará una iniciativa para reformar la Constitución que permita que la funcionaria federal originaria de Zacatecas pueda ser postulada a la gubernatura por Morena.

Con dicha iniciativa Rocío Nahle García, originaria de Zacatecas, con hijos nacidos en Veracruz podría ser candidata a la gubernatura | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

El legislador manifestó que dicha acción se hace para permitir que aquellas personas interesadas en participar en el proceso electoral puedan hacerlo, además de que se busca evitar los errores que se cometían en el pasado cuando se fabricaban actas de nacimiento falsas.

Cuestionado sobre el tema, el Gobernador recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya sentó precedente de que no se necesita ser nacido en la entidad para poder ser candidato y ser administrador del Poder Ejecutivo.

"Bueno, no pierdan de vista que la Suprema Corte de justicia ya dejó jurisprudencia al respecto: no necesitas ser nacido en un estado para acceder a los cargos públicos más altos en ese estado; cargos públicos por elección de ese estado, ya tenemos gobernadores que no nacieron en su estado que están gobernando o gobernaron debido a esa resolución", expuso.

En su momento se señaló que podría beneficiar a Rocío Nahle García, originaria de Zacatecas, y a Ricardo Ahued Bardahuil, nacido en Hidalgo | Foto: Pexels

Para avalar la reforma, la diputada Magaly Armenta, expuso que en al menos 18 entidades federativas ya reconocen, de forma expresa e inequívoca, la posibilidad de que personas nacidas fuera de sus territorios adquieran la ciudadanía respectiva bajo criterios de residencia y vínculo afectivo.

Además, se reconoce el criterio de vecindad en: Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Coahuila y Chihuahua. En efecto, ejemplo de concreción de la progresividad en estos derechos y de las adecuaciones que se han realizado a la legislación.