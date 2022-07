¿En qué falló el Carnaval de Veracruz 2022? Brujas del Mar declaran

Veracruz, Ver.- La colectiva feminista “Brujas del mar” lamenta que las gradas moradas del Carnaval de Veracruz, que fueron instaladas exclusivamente para mujeres, no cumplieran con su objetivo, pues hubo hombres que ocuparon los lugares.

De acuerdo a Arussi Unda, vocera del colectivo, la iniciativa estuvo mal desde un principio, pues no hubo una estrategia integral que contemplara todos los focos de riesgos hacia las mujeres.

“Cualquier persona sabe que no es tanto el tema de las gradas, sino el tema es llegar a esas gradas, irte de esas gradas, las campales que suceden a los alrededores; no se tiene bien mapeado entonces cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres cuando van al carnaval”.



No sorprende que haya habido hombres en esas gradas. Nos estuvieron reportando las compañeras, la presencia de hombres en las gradas moradas, eso no funcionó

Por otro lado criticó la doble moral del titular del Comité del Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga, pues por un lado declara que no se permitiría la violencia de género tras expulsar al princeso segundo por lesionar a una mujer, pero sí permitió la exhibición y promoción de un carro alegórico de un prostíbulo en los paseos.

Arusi Unda aclara que la crítica realizada por la agrupación en torno al tema no recae en la actriz para adultos que salió en topless, si no el dar espacio a la promoción de prostíbulos, pues la base de esos negocios es la compra venta de los cuerpos y voluntades de las mujeres.

“Fíjate la crítica no iba centrada a ella realmente, si bien me parece que se contrapone con el discurso inicial con el que presentan las fiestas del Carnaval, en donde dijeron que sumarían esfuerzos para hacer un evento familiar, de entrada, porque había un carro de un prostíbulo, eso fue la pieza central de nuestra crítica y no tanto del tema del ambiente familiar sino de lo que representan de alguna forma estos negocios”.

Finalmente condena que hasta la sociedad en general normalice ese tipo cosas, luego de admitir que se llevaron críticas por señalar el tema.

“Sale Pérez Fraga a decir ayer al caso del princeso segundo, sale y dice no vamos a permitir violencia de género en nuestro Carnaval, pero es que resulta que hubo un chorro de violencia simbólica, sexual y de todo tipo; incluso institucional de todo lo que rodeó el Carnaval”.

“Iniciando por el que se permitiera en una celebración un carro que básicamente celebra la explotación y el proxenetismo, entonces hablamos de eso y recibimos muchas críticas en redes sociales es que siempre ha sido, lleva muchos años participando el coche de Clímax, pero yo me preguntó sí siempre ha sido así, entonces nunca va a cambiar, aun cuando veamos la problemática, no hay cabida a una evolución, a darnos cuenta de cómo esto alimenta la maquinaria de feminicidios que atraviesa el país”, cuestiona la vocera.