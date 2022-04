¿Playas de Veracruz tendrán horario en Semana Santa?; PC lo informa

Veracruz, Ver.- Para estas vacaciones de Semana Santa no habrá medidas adicionales en la zona de playa por el tema del Covid-19, dice el director de Protección Civil de Veracruz, Alfonso García Cardona.

Sin embargo, pide a los bañistas no bajar la guardia, aunque se trate de un espacio al aire libre, pues el riesgo es latente. Se pide que se respete la sana distancia y se use el cubrebocas al interactuar con otras personas.

Dice que las playas de la ciudad de Veracruz estarán abiertas de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde, durante las vacaciones. Señala que habrá guardavidas pero si el bañista hace caso omiso a las indicaciones seguramente no se podrán prevenir incidentes.

Prevé el arribo de un importante número de bañistas en la zona de playas y por ello habrán de disponer de 40 guardavidas en la zona de playas. Habrá guardavidas en las playas Villa del Mar, Regatas, Martí y el Playón de Hornos.

Pide no introducirse a las lagunas pues no habrá vigilancia y no son seguras. En su lugar sugiere que vayan a un balneario donde debe haber vigilancia. Se coordinarán con diversas corporaciones de auxilio y seguridad para garantizar el bienestar de los bañistas. Un total de 800 elementos de diferentes áreas del Ayuntamiento de Veracruz, Armada de México y Seguridad Pública Estatal, forman parte del operativo de Semana Santa 2022, que arrancó este viernes.

Por parte del municipio de Veracruz, estarán operando el personal de la dirección de gobernación, comercio, limpia pública, parques y jardines, mantenimiento urbano y protección civil, que sumarán alrededor de 25 elementos.

Mientras que la seguridad estará a cargo de los elementos de Seguridad Pública Estatal y la Policía Naval. La mayor vigilancia se concentrará en la zona de playas y turísticas como la Macroplaza del Malecón, el zócalo, plazas comerciales y zona de playas