Parquímetros de Veracruz ya no pueden cobrar porque se acabó concesión: Gómez Cazarín

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró que la concesión que tenía la empresa Zeus para el cobro de parquímetros en el puerto de Veracruz no ha sido renovada y, por tanto, no pueden cobrar.

A través de un video publicado en sus redes sociales, se dirigió a la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, a quien le señaló que no se puede aplicar el cobro por este servicio y, además, solicitará que dé a conocer en qué se utilizan los recursos obtenidos por los parquímetros.

El legislador recordó que la concesión se aprobó a la empresa Zeus el 1 de julio del 2007; sin embargo, ya venció en julio del presente año y no ha sido renovada. "En julio de 2007 se hizo una sesión donde autorizó la concesión a la empresa Zeus mobiliaria de estos aparatos (arañas), pero el primero de julio de este 2022 se venció ese acuerdo, el Congreso del Estado no ha autorizado nada, yo quisiera saber para qué utiliza el recurso esta empresa", dijo al mostrar un vehículo que tenía una araña en una de sus llantas traseras.

Al dirigirse a los elementos viales que se encontraban en el lugar colocando las arañas a los autos, manifestó que ellos únicamente cumplían con las indicaciones que se les dieron.

Local

"Ya no tienen derecho a cobrar, ni tienen derecho a hacer esto (poner arañas a los autos), yo voy a solicitar en el Congreso de el Estado que se haga un acuerdo para que se les retire de manera formal la concesión", expuso.

Seguido de ello, se dirigió a la alcaldesa a quien le manifestó que no se puede aplicar el cobro por parquímetros. "Quiero decirle a la alcaldesa de Veracruz que ya no tiene derecho (a cobrar), que ya se venció la concesión y queremos saber en qué se utilizaron los recursos. Dicen ellos (los trabajadores) que es el ayuntamiento, pero hay una empresa que se llama Zeus a la que no se le ha dado la concesión", expresó.

Finalmente, aseguró que los conductores pueden estacionarse en cualquier parte de la ciudad sin ser sancionados por ello.

"Los ciudadanos veracruzanos se pueden venir a estacionar sin pagar un solo peso, lo que están haciendo es un acto de corrupción y nosotros no se las vamos a perdonar, ya les hemos dicho que no somos tapaderas de la corrupción, no somos más de lo mismo", agregó.