En reclasificación de tarifas, CFE y "La Leyenda de Chucho el Roto", logran acuerdos

El vocero de la asociación Civil "La Leyenda de Chucho el Roto", Jorge Morales Barradas, aseguró que la CFE se comprometió a brindar atención a las familias que se encuentran en resistencia del no pago ante la negativa de la reclasificación de tarifas eléctricas.

En entrevista, mencionó que el pasado lunes se tuvo una reunión en la que se acordó que se van a instalar al menos 2 mil 500 medidores en comunidades de varios municipios como Alto Lucero, Actopan, Úrsulo Galván, Emiliano Zapata, La Antigua e incluso Xalapa.

“La CFE se comprometió a poner los equipos de medición que hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo, muchos usuarios no cuentan con este equipo porque no se les dio el contrato, se les retiró o no se les ha colocado. Se pidió que todas las familias cuenten con un medidor que permita conocer el verdadero consumo que se tiene, a fin de evitar situaciones futuras”, dijo.

Además, explicó que en la reunión en la que participó Esteban Basurto, líder del movimiento de no pago en el sur de Veracruz, y el gerente general de la División Oriente de la CFE, Leopoldo Rodríguez Soto, se estableció la solicitud de instalar unidades termométricas, las cuales medirán las temperaturas exactas de cada zona, a fin de establecer una reclasificación de tarifas.

Destacó que se solicitó la instalación de estas unidades en las zonas donde se utiliza energía eléctrica, ya que actualmente se cuenta con estos aparatos en las riberas de los ríos, donde no se identifican las temperaturas reales.

“La situación por la que inició este movimiento es la reclasificación de tarifas y la reparación de las rutas de evacuación, en el tema de las tarifas eléctricas recordemos que en gran medida eso depende de las temperaturas del medio ambiente para que sean aplicadas una u otra en la zona, nosotros hemos estado solicitando a la CFE desde hace muchos años una reunión con Conagua para la instalación de unidades termométricas en donde se usa la energía eléctrica, no donde ellos las tienen colocadas”, comentó.

Solicitan mediciones para la reclasificación de tarifas

Puntualizó que se requiere esta medición para argumentar y solicitar la reclasificación de tarifas que se han solicitado desde hace más de veinte años.

Además, indicó que se generaron los acuerdos para la colocación de la red de energía eléctrica y ampliación de la misma en las comunidades donde no se cuenta con el servicio o éste no abarca a toda la población.

“Hubo el compromiso de analizar la falta de red que se tiene en varios municipios y la falta de servicio en varias comunidades, por lo que la CFE se está comprometiendo a realizar las ampliaciones de red de media tensión, a colocar transformadores y equipo para el suministro de la energía eléctrica, además de colocar postes si se requieren ampliaciones”, expresó.

Dejó en claro que el movimiento no busca dejar de pagar la energía eléctrica de manera permanente, sino que se tiene por objetivo tener un buen servicio y pagar lo justo por este.

“Se busca tener un buen servicio, pero también regresar a la cultura del pago, pero que sea acorde a las necesidades que tenemos el día de hoy y la zona en la que vivimos, tanto el riesgo de Laguna Verde se debe seguir manifestando como las altas temperaturas, se trata de un proyecto que estamos iniciando para mejorar la situación actual”, manifestó.

Adelantó que la próxima reunión de trabajo será a las 10:00 horas el 22 de agosto en las oficinas de Xalapa, ubicadas en la calle Allende.

De acuerdo a la agrupación, la CFE reconoce 23 mil familias que se encuentran en resistencia del no pago ante la negativa de la reclasificación de tarifas eléctricas en la entidad.