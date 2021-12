En Sierra de Zongolica nada cambiará con nuevos alcaldes: MILPAZ

Zongolica, Ver.- Román Vázquez González, dirigente del Movimiento Indígena Liberal, Popular, Autónomo de la Sierra de Zongolica (MILPAZ), dijo que en la sierra de Zongolica nada cambió con la elección de alcaldes. “Es más de lo mismo, si las reglas del partido en el poder es no mentir, no robar y no traicionar, por qué aceptó a la expresidenta municipal, Lidia Irma Mezhua Campos, diputada plurinominal del PRD, que renunció a su partido y hoy es de Morena".

Recordó que, en campaña, el gobierno del estado dijo que la policía de élite de Zongolica pertenecía a los malos, para tumbar el triunfo del PRD; “lo hicieron quedar como lo que son, y ahorita ya están adentro con Lidia Mezhua”, aseveró.

Leer más: INE sostiene: Lobeira no rebasó gastos de campaña

Cuestionó el tipo de sistema que ofrecen al ciudadano "¿qué podemos protestar si su regla es no mentir, no robar, no traicionar y ellos son los que mienten al aceptar a personas que nunca fueron honestas con el pueblo durante su administración?".

Local Lobeira y Exsome definirán el triunfo hasta el último round

Señaló que el que se vive es un gobierno de mentiras y corrupción, “eso no fue lo que prometieron. Como ciudadano mi voto lo emití por una esperanza de un cambio verdadero, hoy vivo decepcionado y auguro que el 2024 se les va a caer”, abundó.

Expresó que "los problemas de un país no se resuelven con dinero se solucionan con proyectos, por ejemplo, la inseguridad se atiende involucrando al principal actor; la sociedad, sin ella nada funciona. Lo único en lo que estoy de acuerdo con el presidente de México es en que el único que puede salvar al pueblo, es el pueblo”, subrayó.

Agregó que la demanda del pueblo de Zongolica al gobierno es seguridad, “porque de nada sirve un estado o municipio inseguro, aunque tengamos escuelas y todos los servicios, hay hospitales sin medicinas; ni siquiera el gobierno sabe lo que quiere”, concluyó.