En solo una carretera habrían desviado $69 millones

Xalapa, Ver.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por conducto de la Dirección General de Carreteras y del Centro SCT Veracruz incurrió en un probable daño patrimonial por 69 millones 274 mil pesos en la obra de ampliación de la Carretera Coatzacoalcos-Tuxtla Gutiérrez, en el tramo Entronque Allende- Entronque Nuevo Teapa, en el Estado de Veracruz.

De acuerdo al informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la cuenta pública 2019, la dependencia incurrió en un “deficiente procedimiento de planeación, programación, presupuestación y contratación debido a que los proyectos ejecutivos presentaron deficiencias que generaron convenios de adecuación de volúmenes y de volúmenes adicionales”.

La auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0288-2020 288-DE, revela que la SCT realizó “pagos en exceso” a las empresas PEGSA Construcciones, S.A. de C.V., Constructora MARUSA, S.A. de C.V. y R&R EMPRESARIAL, S.A. de C.V. por un total de 61 millones 357 mil pesos en dos contratos, el 2019-30-CE-A-023-W-00-2019 y el 2019-30-CE-A-024-W-00-2019, debido a las diferencias de volúmenes autorizadas y pagadas contra las verificadas en planos definitivos de las obras.

Así mismo, se determinó que realizó pagos fuera de la norma a las empresas de supervisión Asesores y Constructores de México, S.A. de C.V. y Supervisión, Construcción y Edificación Leo, S.A. de C.V. por un millón 463 mil pesos en los contratos núms. 2019-30-CE-A-039-Y-00-2019 y 2019-30-CE-A040-Y-00-2019.

Debido a que las empresas no vigilaron y controlaron la ejecución de los trabajos, no dieron seguimiento a las diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas.

No revisaron adecuadamente las estimaciones de la empresa encargada de los trabajos de obra, no llevaron el control de las cantidades de obra, y no verificaron en los finiquitos de los trabajos las cantidades reales de obra.

En el dictamen también se concluyó que la la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pagó un monto de 6 millones 453 mil pesos, sin justificar que se autorizaron y pagaron volúmenes de obra fuera del alcance y objeto del contrato.

Ante esto, la ASF determinó iniciar dos Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones.