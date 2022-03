Jesús no acepta la holgazanería ni a la comodidad: Arzobispo de Xalapa

Xalapa, Ver.-El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, afirma en su homilía dominical desde la Catedral Metropolitana de Xalapa que, Jesús nunca va a llamar a la comodidad sino a esforzarse, a cambiar y mejorar dado que no hay éxitos sin esfuerzos.

“Cuando Dios nos llama nos elige para cualquier transfiguración nos dice sube, sube al monte, sube al monte conmigo, sube al monte con tus hermanos, pero sube, nuestra vida no es permanecer en la parte plana, lisa, sin movimiento, Jesús cuando llama, nos llama para movernos, para caminar, para subir, nunca Jesús nos va a llamar para la comodidad”.

Señala que Jesús nunca va a llamar para ser holgazanes, ni dirá que es sin esfuerzo, pues todos los métodos y mercadotecnia que ofrezca muchas cosas y éxitos, sin esfuerzo, dedicación ni entrega, es pura mentira.

“Es pura falsedad, Jesús nos llama a esforzarnos, a cambiar, a mejorar, a poner lo mejor de cada uno, ‘yo le preguntaba a un joven esta semana, después de tantos años de noviazgo tan bonitos, ¿por qué no te casas?, no será que estás cómodo en tu vida’ o a veces algunos matrimonios cuando les preguntan ‘por qué no tienen otro bebé´, no será que ya se acostumbraron a una vida cómoda y no quieren subir, no quieren seguir a Jesús”.

Además, recuerda cuando los discípulos de Jesús se durmieron cuando Jesús los llamó a orar al huerto de Getsemaní, “se cargan de sueño, cansados, se duermen”, lo que, dijo, les pasa a los fieles frecuentemente.

“Los momentos más importantes de nuestra vida nos dormimos, los momentos más importantes de nuestra existencia estamos bostezando, casi cayéndonos de cansancio, uno por eso puede entender por ejemplo que a veces no dejamos tiempo para orar, rezar, meditar la palabra de Dios, dar un tiempo de calidad para Dios”.

Refiere que al final de tanto trabajo y fatiga es que se deja algo para Dios, lo mismo que para el dialogo para las familias, que son los momentos más importantes, “llegamos cansados, nos dormimos, los abuelitos siempre nos aconsejan disfrutar cada momento en la familia, porque la vida se va tan rápido que a veces no disfrutamos a los hijos, a los nietos, los hijos no disfrutan a sus papás porque estamos durmiendo”.