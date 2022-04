En suspenso alcaldía de Lerdo tras liberación de alcalde suplente

El Congreso Local dio entrada a la solicitud de Ángel Vichi Lara para poder ocupar el cargo de alcalde suplente en Lerdo de Tejada, esto luego de que la semana pasada obtuviera su libertad.

Vichi Lara estuvo preso durante tres meses, ya que fue detenido el 31 de diciembre del 2021, cuando se le liberó una orden de aprehensión por el presunto delito de amenaza y extorsión.



Sin embargo, la semana pasada quedó en libertad condicional, por lo que deberá acudir al penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, a firmar cada 15 días.

"Quiero informales que gracias a Dios y a las oraciones de cada uno de los que de los que se preocuparon por mi y en especialmente por mi familia que nunca me dejo de la mano, ante esta situación que injustamente sufrí. Decirles que hoy me encuentro bien y fortalecido con ellos", fue el mensaje con el que dio a conocer que se encontraba en libertad. Además, agregó, que nunca perdió la fe y mucho menos la esperanza, "y hoy me encuentro aquí en Lerdo, con la frente en alto y sin nada que esconder, con entusiasmo y preparándome para lo que se pueda presentar en un futuro".

Se prevé que esta semana los diputados locales informen sobre las acciones legales que tomarán en Lerdo de Tejada, pues actualmente es la síndica, María Esther Arroniz, quien asume las funciones de alcaldesa.

El pasado 15 de marzo el Congreso local dio entrada a dos documentos enviados por el Cabido del ayuntamiento de Lerdo de Tejeda.

El primero con fecha del pasado 3 de marzo, en el que se hizo del conocimiento del Congreso local de la ausencia por más de 60 días del alcalde propietario, Jorge Fabián “N”, vinculado a proceso por el presunto delito de secuestro agravado, según el proceso penal 398/2021, e investigado bajo el proceso penal 405/2021 , por presunto secuestro, y por su probable participación en el homicidio de Juan Carlos "N", hermano del exsecretario de Seguridad Pública Alejandro Montano Guzmán, cometido el pasado 12 de noviembre en el municipio de Emiliano Zapata.

El segundo documento, con fecha del 10 de marzo desde el Cabildo, se “informa del interés del C. Ángel ‘N’ presidente municipal suplente de ese lugar, para ocupar el cargo de presidente municipal en funciones, en razón de la ausencia del propietario”.