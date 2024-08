Llamadas a Brigada de Vigilancia Animal aumentan en temporada de lluvias

En temporada de lluvias las llamadas a la Brigada de Vigilancia Animal del Ayuntamiento de Xalapa por perros amarrados o en los patios, sin protección alguna, incrementan afirmó Luis Urdanibia Amador, encargado de esa unidad dentro de la Policía Municipal.

"Sí, es algo de lo que ahorita se nos ha incrementado. Nos llegan los reportes porque hay mucho perro en la azotea, donde estos perritos no tienen un techo donde cubrirse, entonces nos están llegando los reportes, los atendemos".

Explicó que, en estos casos, hacen visitas a los poseedores de las mascotas y les hacen la recomendación de cómo lograr la tenencia responsable.

"Sensibilizar que no solo es un animal y tenerle una azotea, les hablamos sobre un bienestar animal, todo lo que implica un bienestar animal, todo lo que necesita, una alimentación, salud, salud mental, paseos, un espacio adecuado para su libre desarrollo, no perros amarrados, no perros confinados".

En entrevista detalla que cuando realizan estas visitas también les informan sobre las leyes, "les hacemos saber que el que las desconozcan, no los exime de las mismas".

Así, explicó que realizan un apercibimiento y agendan una segunda visita; en caso que hagan caso omiso a las recomendaciones de la brigada, entonces se procede a aplicar una multa por medio del Departamento de Salud Animal.

"Al día estamos atendiendo entre 10, 12, 14 reportes, es una de las principales; otra es la falta de cultura que propietarios, dueños de perros que los mantienen en vía pública. También es algo que nos llega mucho, que están acostumbrados a tener a sus perritos en vía pública y estos perritos están mordiendo a gente, hacen peleas, aparte de que hacen sus necesidades fisiológicas en vía pública".

Por ello, otra de las recomendaciones que se hacen en esos casos es hacerles saber que su mascota debe estar dentro del domicilio.

Asimismo, dio a conocer que siguen llevando a cabo rescates de fauna silvestre, "hemos rescatado cuerpo spin, que ahorita por el tema de los incendios se han acercado mucho a las zonas urbanas. Entonces están en los domicilios y muchos de ellos han sido atacados por los perritos. Pero afortunadamente, bueno, nos hablan, los rescatamos".

En estos casos, hacen visitas a los poseedores de las mascotas y les hacen la recomendación de cómo lograr la tenencia responsable | David Bello / Diario de Xalapa

Cuando ello ocurre, dijo, se canalizan a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental donde son revisados por los biólogos y una vez recuperados, ellos los liberan en las áreas idóneas.

"El mes pasado se nos incrementó mucho de aves, han llegado muchas aves lastimadas, han caído en escuelas, en viviendas. Entonces, bueno, procedemos al rescate y los llevamos con Profepa para que los biólogos los atiendan".

"No hay cultura en protección civil y bienestar animal"

Al respecto, la activista Lourdes Jiménez Mora del proyecto ARPA agregó que existe muy poca cultura en cuanto a protección civil y en bienestar animal.

Explicó que el problema mayor en esta temporada no es que los perros se mojen, sino que no tengan donde resguardarse cuando hay tormentas eléctricas que los asustan y provocan que se salgan y se extravíen.

"Ahorita no solo estamos hablando de lluvias que puedan mojar a un perro que sabemos que si se moja, pues no le va a pasar tanto. Sí debe tener un lugar donde pueda resguardarse cuando lo requiera (...) recordemos que los perros son animales que vienen de los lobos, al igual que a nosotros, que si nos mojamos no nos pasa nada, pero ahorita principalmente con los cambios que estamos teniendo en los climas, de pronto tenemos tormentas muy fuertes, que sabemos que para muchos animales son terroríficas".

Refirió que actualmente hay en exceso animales extraviados, muchos de ellos, derivado de que no se tiene el cuidado desde antes de que pasen las cosas, por lo que recomendó revisar los espacios donde se tiene a los animales.

"Revisar que tengan donde resguardarse, revisar que no se puedan salir, revisar que en caso de que haya zonas donde hay inundaciones, ellos puedan tener acceso a lugares altos para poderse proteger, pero hacerlo antes, no esperarnos al momento".

Explicó que si se sabe que en este momento es temporada de lluvia y que se pueden tener trombas, con vientos y actividad eléctrica se debe tener seguro el espacio donde están nuestros animales con antelación.

"Así como tenemos nuestra casa y la arreglamos antes de habitarla, así como estamos pensando cómo ir poniendo cosas en nuestras casas, pues igual ver cómo les vamos a arreglar a los animales".

Y es que expuso que hace falta mucha cultura, pero no porque no haya información dado que cada vez hay mayor difusión, lo que consideró, es lo grave.

Actualmente hay en exceso animales extraviados, muchos de ellos, derivado de que no se tiene el cuidado desde antes de que pasen las cosas | David Bello / Diario de Xalapa

"No es que no haya información, es que no queremos hacerlo, es que no nos está importando. Entonces, ahí creo que ya estamos enfrentando problemas un poquito más fuertes".

Agregó que en el estado hay una ley que señala que la Secretaría de Educación de Veracruz debe tener entre sus planes educativos el bienestar y conciencia sobre los animales, pero no se cumple. "Pero no lo tienen, no lo han hecho, hay muchas instancias por ahí que han estado haciendo como que hacen y no están haciendo nada. En fin, nos hace falta muchísimo, muchísimo en el tema".