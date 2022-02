Recibió mil pesos tras accidente de su hija, pero necesita $15 mil para operarla

Veracruz, Ver.- Con fractura en el peroné y la tibia una menor de edad fue trasladada desde Tierra Blanca al puerto de Veracruz luego de que unas varillas propiedad de una empresa de materiales de construcción cayeron sobre ambas piernas informa Anahí Pulido Gómez, madre de la niña.

En entrevista la afligida madre quien ha pasado día y noche junto a su hija menciona que la menor tiene mucho dolor y a pesar de que requiere una operación, los médicos argumentan que deberán esperar una semana en lo que llega el equipo especializado.

Leer más: Su madre tiene muerte cerebral tras agresión; el culpable podría salir libre

Relata que los hechos se presentaron el pasado martes cuando su hija Valeria de 10 años de edad fue a cobrar a los trabajadores de la empresa de materiales, pero al parecer habían descargado un tráiler y unas varillas quedaron sueltas por lo que al pasar la pequeña el material se le fue encima.

Policiaca Se estrelló contra plataforma de tráiler en Xalapa

“Andábamos trabajando, ni niña siempre me ayuda, yo me dedico a la venta de frituras ando en un triciclo y mi niña fue a cobrar en Aceros Pylsa se llama el negocio, pero como recién habían descargado un tráiler las varillas quedaron sueltas y cuando paso mi niña se le vinieron encima”, detalla.

Dice que los encargados de la tienda se comunicaron con los dueños para reportar el hecho, pero solo autorizaron entregarle mil pesos para gastos con el compromiso de que estarían pendientes de su evolución.

“Mi hija quedó lastimada de sus piernitas, de Tierra Blanca se la trajeron a Veracruz porque allá la operación me costaba 15 mil pesos y yo no cuento con el dinero, aquí en Veracruz, me dicen que la operan hasta la próxima semana y mi hija no aguanta el dolor tiene fractura (..) ni los encargados ni los propietarios del negocio donde tuvo el accidente mi hija se han comunicado conmigo me dijeron que me ayudarían con los gastos y nada”, señala.

Afirma que en la zona donde ocurrieron los hechos hay cámaras de vigilancia que grabaron el suceso y que comprueban que se trató de una negligencia por parte de la empresa.

Comenta que los gastos por la estancia en Veracruz se han multiplicado por lo que pide la colaboración de la ciudadanía para que se le brinde algún tipo de ayuda económica ya que después de la posible operación tendrán que recibir rehabilitación.

Con fractura en el peroné y la tibia una menor de edad fue trasladada desde Tierra Blanca al puerto de Veracruz/Foto: Cortesía | Anahí Pulido

Las personas que quieran brindarle algún apoyo pueden comunicarse al teléfono 27 41 42 13 58.