En total desorden familiares visitan panteones; se niegan a usar cubrebocas: administrador

Veracruz, Ver.- A pesar del protocolo establecido para el ingreso a los panteones este 1 y 2 de noviembre la ciudadanía no respetó las medidas y en algunos casos se negaron a usar el cubrebocas informa el administrador del panteón Jardín en la ciudad de Veracruz, Alejandro Antonio Vera.

En entrevista lamenta el comportamiento de algunas de las personas que visitaron a sus familiares fallecidos este lunes, pues aunque la mayoría cumplió con los filtros sanitarios, hubo personas que se negaron a usar el cubrebocas y al negarles el acceso se brincaron la barda.

Alejandro Antonio Vera, administrador del panteón Jardín en la ciudad de Veracruz | Foto: Ingrid Ruiz Rivera | Diario de Xalapa

Explica que con anticipación el ayuntamiento difundió las medidas que se debían seguir para estos días, como era el uso de cubrebocas, la aplicación del gel antibacterial y se informó que no habría acceso a los menores.

Sin embargo, hubo ciudadanos que llegaron con niños y otros que no portaban cubrebocas y aunque se les pidió comprar uno, algunos regresaron y otros se retiraron en medio de palabras altisonantes.

“La gente no obedece, se les explica las razones y algunos regresan después de comprar su cubrebocas, otros ya no lo hacen y algunos más se cruzan sin tomarnos en cuenta se brincan sin pensar en la responsabilidad que viene para nosotros si se llegan a romper una pierna, la gente es muy necia no se puede controlarlos, por ejemplo los detenemos en la puerta para tomarles la temperatura y aplicarles el gel y nos acusan que los retenemos, que no los dejamos pasar, lo que no dejamos es que los niños entren pero con anticipación se les dijo que no se permitiría el ingreso a los niños como medida preventiva,”, argumenta.

Comenta que desde el fin de semana se notó la presencia de personas en los panteones de la ciudad y se prevé que este martes la afluencia sea mayor.

Los panteones estarán abiertos desde las 8:00 de la mañana hasta las 17:00 horas.

A las afueras de los cementerios personal de las corporaciones policiacas vigila la zona para evitar disturbios.