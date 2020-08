En un día se registran 353 casos y 14 muertes por Covid-19 en Veracruz

Pese a que en las últimas 24 horas se registraron 353 casos y 14 fallecimientos a causa de Covid-19, a partir de este lunes 17 de agosto Veracruz regresa a color naranja en el Semáforo Epidemiológico nacional.

En la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud federal se dio a conocer que a la fecha se han registrado 25 mil 679 casos positivos y 3 mil 343 muertes por este padecimiento. En los datos se especificó que 15 mil 339 personas se han recuperado.

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 2/2 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 17, 2020

Al corte de este domingo 12 mil 624 veracruzanos y veracruzanas han resultado negativas a la prueba de coronavirus, sin embargo, se contabilizaron 2 mil 288 casos sospechosos, los cuales se encuentran en análisis. El 43.05% de los casos positivos, es decir 11 mil 55, se han registrado en mujeres

Mientras que el 56.95%, equivalente a 14 mil 624 casos, se presentaron en hombres. En lo que respecta a la atención que reciben los pacientes, se indica que sólo el 35.81% de los casos requieren hospitalización y 64.19% se encuentra en su casa recuperándose.

Ante ello, se detalló que en los centros, clínicas de salud o Centro de Atención Médica Expandida de Covid-19 (CAME C-19) se tienen el 46% de camas ocupadas y un 54% desocupadas. En los que respecta a las camas con ventilador únicamente el 37% se mantienen ocupadas y el 63% están desocupadas.

Ante la aplicación del color naranja en el Semáforo Epidemiológico nacional, se puntualizó que a pesar de ello en el mapa de nueva normalidad 104 municipios del estado se encuentran en riesgo máximo, 99 en riesgo alto y 9 en riesgo medio, debido a la ocupación hospitalaria y la condición de los pacientes.

El regreso al semáforo naranja no significa bajar la guardia, ya que uno de los factores para este cambio es la reducción de la ocupación hospitalaria, pero los contagios persisten y el color de riesgo puede cambiar nuevamente a rojo en caso de que las medidas sanitarias establecidas no se acaten.

Al 16 de agosto de 2020 hay 522,162 casos confirmados y 81,046 sospechosos de #COVID19. Se han registrado 573,723 negativos, 56,757 defunciones confirmadas y 355,101 personas recuperadas. 1/2 pic.twitter.com/b5hSChrW1x — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 17, 2020

Con el semáforo naranja, además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de Covid-19.

Conforme a la determinación que tomen las autoridades, los espacios públicos abiertos se podrían abrir con un aforo de personas reducido.

De acuerdo a las autoridades sanitarias, las recomendaciones que se deben seguir aplicando son: Lavado de manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón, en caso de no contar con agua y jabón se pueden usar soluciones alcoholadas al 60%; limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso común; mantener una sana distancia entre personas; usar cubrebocas en espacios donde no se pueda mantener la distancia requerida con otras personas; cubrir nariz y boca con el ángulo interno del codo o con un pañuelo desechable al toser o estornudar; y en caso de presentar síntomas compatibles y no formar parte de un grupo vulnerable ni tener indicios de dificultad respiratoria, recuperarse en casa.