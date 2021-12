En Veracruz, colectivos colocan "árbol de la memoria" por los desaparecidos

Veracruz, Ver.- - Integrantes de los colectivos “Justicia y Dignidad Veracruz”, “Red de Madres” y “Fe y Esperanza por un milagro de Dios”, colocaron en el asta bandera del bulevar Manuel Ávila Camacho, el árbol de la memoria, el cual fue adornado con esferas de cartón con el rostro de sus seres queridos desaparecidos.

El objetivo es recordar a las autoridades de las tres órdenes de gobierno, que su lucha continúa y que no han perdido la esperanza de localizar a sus familiares.

Lidia Lara, vocera del Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz, acusa que las desapariciones en Veracruz es un problema que no termina, a pesar del compromiso de autoridades estatales y federales.

Tan es así que en el último año, el colectivo Justicia y Dignidad tiene un registro de 50 casos de personas que fueron reportadas como desaparecidas en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, donde el último ocurrió en septiembre pasado, “y eso nada más nosotros, los otros colectivos deben tener más integrantes y es una desgracia totalmente para las familias”, dice.

Si bien admite que las mesas de trabajo se mantienen con las autoridades, señalan que la inconformidad recae en que no ven resultados ni avances en las carpetas de investigación.

"No existe ninguna carpeta en la fiscalía que tenga perfiles genéticos, sábanas de llamadas o una línea de investigación, todo es una farsa y una simulación", comenta.

Las desapariciones en Veracruz es un problema que no termina | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Lidia recuerda que busca a su hermano Ángel Gabriel Tobón Fuentes, desaparecido el pasado 6 de junio del 2017, en el municipio de Boca del Río.

"Él sale a la tienda a comprar y ya no regresa, en esas condiciones él desaparece y hasta ahorita no ha habido ningún avance y nunca se pudo hacer nada, porque la fiscalía en ese momento no quiso investigar a los oficiales navales que se le pidió que lo investigara", comenta.

A cinco años de este suceso, no saben nada del paradero de su hermano, donde según relata, hubo muchos testigos, pero nadie quiere hablar.

La activista detalla que como hermana su trabajo es buscarlo, hasta encontrarlo.

Integrantes de los colectivos “Justicia y Dignidad Veracruz”, “Red de Madres” y “Fe y Esperanza por un milagro de Dios” | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

El Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz, apoya a 100 familias a buscar a sus familiares desaparecidos en varias partes del país, como Michoacán, ciudad de México, Tamaulipas, Jalisco, Puebla, Veracruz y Boca del Río.

Existen muchos casos que son personas que vienen de vacaciones o a trabajar y desaparecen en territorio veracruzano.

A la fecha, este colectivo no ha tenido ningún éxito al encontrar hallazgos en algunos predios, hasta el momento solo tienen indicios y ningún punto positivo.

Los puntos de búsqueda son: Villarín, el Kilometro 13.5 y Medio y Santa Fé.