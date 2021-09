En Veracruz hay cerca de 10 mil migrantes, que se quedaron a vivir aquí

Xalapa, Ver.- El titular de la Dirección de Atención a Migrantes, Carlos Enrique Escalante, dijo que se estima que en Veracruz hay 10 mil migrantes que se quedaron establecidos en el estado desde hace mucho tiempo, y que de ninguna manera representan un riesgo de seguridad.

Sin embargo, también reveló que la delincuencia organizada ha contratado kaibiles, militares guatemaltecos "que no tiene alma", para realizar actividades criminales.

Carlos Enrique Escalante, titular de la Dirección de Atención a Migrantes | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

En entrevista, dijo que sí hay casos de personas provenientes de Guatemala, El Salvador u Honduras, integrantes de los Mara Salvatrucha que son contratados para delinquir en México.

"Ellos son contratados, no es que formen parte de la sociedad mexicana y entonces se meten a la delincuencia organizada, no, son contratados y los traen de Guatemala (...) Honduras, El Salvador hay muchos mara, son gente de la delincuencia organizada y no lo sé, pero posiblemente haya acuerdos entre la delincuencia organizada del país".

Insistió en que el resto de los migrantes que habitan en Veracruz, se han “mimetizado” con la sociedad mexicana y se trata de gente buena y trabajadora, con muchos años establecidos aquí y a quien se les está apoyando para regularizar su situación migratoria.

“Tenemos un estimado de que hay 10 mil migrantes que se quedaron en Veracruz de hace mucho tiempo, algunos que están entrando en el Programa de Regulación Migratoria, que implementó la Dirección de Atención a Migrantes, el cual consiste en regularizar a migrantes que tienen derecho a hacerlo con fundamento en el Artículo 133 de la Ley de Migración”.

Se trata de aquellos migrantes que tienen hijos en México o que se casaron con ciudadanos mexicanos o tienen hijos que nacieron en territorio nacional, además aquellos que víctimas de delito a quienes se les apoya para que el trámite no les cueste nada dado que es gente de escasos recursos.

El funcionario estatal explicó que estas personas están ubicados sobre todo en la zona sur del estado, Acayucan, Coatzacoalcos, Minatitlán y Tierra Blanca.

Por otra parte, el funcionario estatal aseguró que este año empezó nuevamente el flujo migratorio por el estado, entre centroamericanos y haitianos y que, diariamente son detenidos entre 200 y 300 migrantes por autoridades del Instituto Nacional de Migración.