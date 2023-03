En Veracruz hay mucho “Marcelista de closet”, afirman

En la administración estatal de Veracruz hay mucho “Marcelista de closet”, que, si bien simpatizan con Marcelo Ebrard Casaubón para ser el candidato presidencial, al ser funcionarios cuidan las formas y no lo expresan públicamente afirmó la coordinadora estatal de Morena Progresista, Janeth Salcedo Ramírez.

“Una cosa es la estructura de gobierno, pero nosotros que estamos caminando a ras de piso, puedo decir que nos encontramos con mucha simpatía de la gente hacia Marcelo, conocen su trayectoria, creo que la mayoría saben o conocen la historia de por qué él es el carnal Marcelo de Andrés Manuel, conocen de la lealtad y muchos años de amistad que hay con Andrés Manuel”.

Local Sin alianzas, Morena podría "ganar el mandado" de Veracruz: Pepe Yunes

A su decir, el 90 por ciento de los militantes de Morena en la entidad, apoyan al secretario de Relaciones Exteriores de México, mientras que el resto estaría dividido entre la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

En entrevista señaló que desde un inicio no ha habido piso parejo entre los aspirantes, que es lo que se ha pedido desde el principio; sin embargo, remarcó que las “bardas no votan”.

“Hay muchas bardas ya pintadas de algunas corcholatas, nosotros no tenemos todavía ese tipo de acción o actividad; sin embargo, el trabajo que estamos haciendo nosotros es a ras de piso, posicionando la imagen de Marcelo para ganar las encuestas”.

Explicó que la corriente Morena Progresista tiene una línea cien por ciento Ebradorista; es decir, todos simpatizantes de Marcelo Ebrard que este sábado llevaron a cabo un foro a través de mesas de trabajo con la intención de hacer un diagnóstico para entregárselo al aspirante a la candidatura Presidencia que le permita elaborar un proyecto de Plan Nacional de Desarrollo.

Explicó que, aunque no existe piso parejo para quienes el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado “corcholatas”, Marcelo Ebrard ha dejado claro que, de no ser favorecido en las encuestas, no causará ningún tipo de conflicto interno que lleve a la fractura de Morena.

“Desde hace muchos años ha demostrado su respeto y su lealtad hacia Andrés Manuel y él ha dicho que se va a disciplinar en un momento dado en caso de que las encuestas no llegaran a favorecerlo, pero estamos convencidos de que será lo contrario, por eso estamos haciendo este tipo de actividades con la población”.