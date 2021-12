En Veracruz no hay presos políticos pero sí políticos presos por corrupción, dice gobernador

En Veracruz no hay presos políticos, pero sí políticos presos reconoce el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien advierte que se trata de “políticos corruptos que tienen que verse con la justicia. “No hay y no habrá presos políticos en Veracruz”, insistió.

Durante la conferencia de prensa celebrada en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal asegura que, en Veracruz, el régimen represor ya pasó y que su gobierno está combatiendo lo que quedó de él. "Nosotros estamos combatiendo la impunidad para aquellos de cuello blanco. Si preguntan por políticos corruptos que están presos, pues sí, ya hay algunos que tienen cargos de los cuales son presuntamente responsables, pero por su actividad política no, no lo permitiría", dice.

Cuestionado respecto a las declaraciones hechas por el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de que será necesario aumentar las cuotas que pagan trabajadores activos y patrones al Instituto de Pensiones del Estado a fin de poder garantizar las finanzas del instituto; García Jiménez niega que vaya a darse este ajuste.

Sin dar más datos sobre una posible reforma a la Ley del IPE, solo confirma que el gobierno no tiene intención de mover las cuotas de los trabajadores en el IPE.

Por otra parte, respecto al retraso en la dispersión de recursos por parte del Gobierno Estatal a los municipios veracruzanos que trajo consigo falta de pago a empleados de algunos ayuntamientos, García Jiménez reconoce que la dispersión del recurso se “movió un día” y confirmó que este mismo jueves su gobierno termina con los depósitos correspondientes.

Confirma que el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo se comunicó con él directamente luego de que integrantes del Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM) organizaran una manifestación en palacio municipal. “Se está depositando entre ayer y hoy todo lo que corresponde a sus participaciones así que estarán hoy en condiciones de pagar”.

Advierte que las autoridades salientes tienen la obligación de dejar realizados todos sus pagos antes de abandonar el cargo y asegura que, si alguno queda a deber, será el o la alcaldesa entrante quien deba “ajustarse” para pagar.

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez asegura que no habrá “ningún problema” con la alcaldesa electa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, esto luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validara de manera definitiva el triunfo de la panista.

En conferencia de prensa reconoce que, aunque no estaba al tanto de la decisión de los togados, se llevará bien con quien sea la autoridad porteña. “No habrá ningún problema como no lo hubo con su cuñado”, dice.

Indica que su administración buscará estará coordinada y comunicada tanto con ella como con el alcalde electo de Boca del Río, esto con el fin de impulsar actividades turísticas en la zona conurbada. “Nos interesa volver a impulsar eventos y revitalizar la actividad turística. Vamos a estar coordinados y comunicados con ambos alcaldes porque si es nuestro interés”, señala.

Todas las tomas de protesta se llevarán a cabo en Veracruz

Por otra parte, respecto a los rumores de que la alcaldesa electa de Alvarado, Lizzete Álvarez Vera habría salido del estado y podría no presentarse a rendir protesta este viernes, el mandatario veracruzano dice desconocer el tema y reiteró que ella, al igual que el resto de autoridades electas tienen que llevar a cabo los actos protocolarios correspondientes este 31 de diciembre.

En ese sentido, precisa que hasta el momento no tiene información de ningún ayuntamiento que no vaya a llevar a cabo el acto protocolario de relevo municipal y argumentó que en caso de que algún alcalde o alcaldesa no pueda presentarse de manera física hay otras formas de hacerlo ya que el propio cabildo puede asumir la responsabilidad. “Todas las tomas van a llevarse a cabo, hay formas de hacerlo”.

Respecto al regreso a clases, programado para este 3 de enero, el mandatario estatal confirma que este ya se llevará a cabo de manera presencial. Advierte que esta instrucción abarca a todos los planteles que tengan condiciones para recibir a los estudiantes en el marco de la pandemia del Covid-19. “Corresponde a todos regresar sin problemas”.