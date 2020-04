En Veracruz no se dado avistamientos de fauna silvestre porque no se ha respetado la cuarentena

Veracruz, Ver.- El presidente de la agrupación ambientalista “Earth Mission”, Sergio González, descartó que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y Alvarado se esté presentado avistamientos inusuales de fauna silvestre.

El ambientalista y rescatista atribuyó a que los veracruzanos no están acatando las recomendaciones de las autoridades, por lo que la fauna silvestre no está encontrando condiciones para desinhibirse y explorar las áreas urbanas, como ha ocurrido en otros países.

Aquí no se ha dado, ha sido muy poco, la gente está comenzando a tomar cualquier avistamiento como producto de esto y no es cierto, nosotros llevamos tres años monitoreando y la fauna siempre ha estado, además hay que ser realistas, la gente no está acatando, la gente sigue yendo a las playas

Sergio González señaló que a pesar de que las playas se encuentran cerradas a los bañistas para evitar aglomeraciones, en zonas como la Riviera veracruzana, que es donde tiene su sede Earth Mission, se sigue observando la presencia de bañistas que incluso ingresan con vehículos motorizados.

Sin embargo, indicó que lo que ha aumentado son los reportes de rescate de fauna silvestre, ya que las personas que permanecen mayor tiempo en sus casas se percatan de los animales que rondan en sus colonias o fraccionamientos.

De manera semanal, la agrupación atendía entre 8 y 10 rescates de fauna silvestre, pero desde que inició la tercera fase de la alerta sanitaria por coronavirus, los reportes crecieron de forma importante.

“Esta semana fue la más pesada, tuvimos un águila negra mayor, un tecolote mochuelo, cuatro tapacaminos, seis crías de tlacuache, tres tlacuaches grandes, una boca, una serpiente de agua, una serpiente chirronera, una garceta tigre y una gallineta azul y dos puercoespines, estamos teniendo un promedio de 15 a 20 especies de fauna silvestre rescatadas”, declaró.

Sergio Armando González indicó que el avistamiento en otras regiones del mundo de animales silvestres es producto de la baja presencia de personas, lo que permite a la fauna explorar nuevos espacios en donde no perciben un peligro.

En redes sociales, se reporta este fenómeno en diversos país, incluso han circulado fotografías en donde se muestra a diversas especies caminar por calles de grandes ciudades sin ser molestados.

“Cuando la situación obligó a las personas a cortar el ritmo de vida esto hizo que dejara de haber contaminación auditiva, el ir y venir de los vehículos, entonces los animales dejaron de inhibirse a sentirse más confiados en explorar otros lugares, no es que ellos recuerdo como muchos romatizan a la naturaleza de que está recuperando su espacio, lo que sucede es que encuentran la basura, olores nuevos que les atraen y encuentran que ya no hay humanos y exploran más allá de los límites que les hemos impuesto”, finalizó el entrevistado.