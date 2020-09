En Veracruz podrían instalar más de 25 mil pozos de extracción, habría daño a 50 municipios

Integrantes del Congreso Nacional Indígena y las Redes de Resistencia rechazaron los ataques paramilitares en contra de los pueblos de Chiapas que buscan la protección del territorio mexicano y advirtieron la aplicación de megaproyectos para Veracruz, entre ellos la posible instalación de 25 mil pozos como parte de la ronda de hidrocarburos que generarían destrucción en al menos 50 municipios del estado.

Al presentar un posicionamiento como parte de la Segunda Acción Global contra la guerra al EZLN, los pueblos y la vida, realizado desde la plaza Sebastián Lerdo, manifestaron que no se quedarán callados ante la destrucción que se pretende generar en Veracruz y algunos estados del país.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Exigieron justicia ante el ataque armando al ejido autónomo de Tila, Chiapas, así como por el asesinato de Pedro Alejandro Jiménez Pérez, el pasado 11 de septiembre.

“Condenamos la indolencia del Estado Mexicano al no contener los ataques a las comunidades de Chiapas, repudiamos los ataques y exigimos al gobierno de Chiapas y federal que dejen de solapar a los paramilitares”, expresaron.

Al respecto, Óscar Espino, integrante del Congreso Nacional Indígena, aseveró que para la entidad se tienen contemplados varios proyectos, entre ellos: El proyecto Trasvase de Pánuco, gasoductos, rondas de hidrocarburos que generarán destrucción en al menos 50 municipios porque se tienen planeados alrededor de 25 mil pozos para el norte de Veracruz, procesos de extracción por fracking, gasoductos y en el centro proyectos de minería.

Indicó que a la fecha se tienen contabilizados más de 300 pozos en los que se aplica el fracking en el norte de Veracruz y más de 5 mil pozos activos que siguen derramando sus líquidos, aguas congénitas o hidrocarburos sobre los arroyos, ríos, milpas y territorio de la Huasteca y el Totonacapan.

“Gasoductos que vienen de Texas a Tuxpan, de Tuxpan a Tula, de Tuxpan a Atotonilco, gases venteados que no son medidos y siguen contaminando a nuestras comunidades, pozos que están a 200 metros de las casas o escuelas, arroyos que desde hace cuatro años están contaminados, explosiones en el Totonacapan, sobre todo en el área activa Poza Rica-Altamira”, dijo.

Señaló que en Veracruz se sigue generando el despojo en el territorio de los pueblos desde Pánuco con el proyecto de trasvase, el cual sigue vigente, además de las rondas de hidrocarburos.

Aunado a ello, mencionó que en las zonas de megaproyectos tienen presencia al menos seis o siete grupos de la delincuencia organizada con redes de trata que siguen operando en la zona de Poza Rica, Álamo y en la zona norte del estado que van hacia Tamaulipas.

“En las mismas zonas de impacto de los megaproyectos ahora son seis o siete grupos de la delincuencia organizada depredando nuestro territorio, pero también capturando a los jóvenes, secuestrando a otros y a otras, llevando a redes de trata que el Gobierno no ve, pero que nosotros sabemos que existe desde Puebla pasando por el norte de Veracruz hasta Tamaulipas”, expuso

Manifestó que, además, estos grupos han instalado retenes falsos del “crimen autorizado”.

“Creemos que es depredador todo este sistema de muerte sobre nuestros pueblos. Nosotros decimos que no es un crimen organizado, sino autorizado, no habría tantas desapariciones y no habría tanto crimen si no hubiera un convenio con las Policías. Al dar acompañamiento a los Colectivos de Búsqueda en la zona norte del estado nos hemos percatado que en más de un tercio de los casos estuvieron implicados policías”, agregó.