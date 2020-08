En Veracruz se estima más de 20 mil desaparecidos desde el 2006: Solecito

Veracruz, Ver.- Integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz se sumaron a la campaña “#LesQueremosDeVuelta”, que se promueve a través de redes sociales por diversos colectivos y agrupaciones que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Aunque debido a la pandemia este año la agrupación integrada por madres de desaparecidos no participó en eventos masivos o marchas en el marco del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, Lucía Díaz Genao afirmó que la demanda sigue siendo que todas las autoridades responsables participen la búsqueda de personas desaparecidas.

“Buscar a los desaparecidos, esa es la demanda, está en chage.org la demanda por que las autoridades busquen a los desaparecidos, esa es nuestra demanda, que se les busque, que todas las instituciones encargadas de buscarlos los busquen”, dijo.

Díaz Genao indicó que a través de redes sociales oficiales del Solecito de Veracruz se difunden testimonios de las madres que buscan a sus hijos, así como su exigencia a las autoridades.

Del mismo modo, se promueve e invita a los usuarios de las redes sociales para firmar la petición que los colectivos del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México que se encuentra en la plataforma Chage.org.

La petición se encuentra en citado portal bajo el título “Firma para exigir la identificación y búsqueda de personas desaparecidas en México”, en donde se explican las demandas de los colectivos y se acompaña con un vídeo de poco más de 2 minutos en donde se escuchan testimonios de familiares de desaparecidos.

“Solecito no participó en marchas, nosotras respetamos que Veracruz todavía no está para manifestaciones, nosotros no podemos exponer a las compañeras, no podemos exponer a la gente, las mamás del solecito tienen que encontrar a sus hijos (…), lo que estamos haciendo es invitarlos y pidiendo que nos ayude a difundir para firmar una petición con nuestras demandas en la plataforma Chage.org”, añadió.

Lucía Díaz Genao dijo que se calcula que en Veracruz existan unas 20 mil personas desaparecidas entre el 2006 y el 2020, sin embargo, no existe un registro de las autoridades porque estas no han atendido el problema como una prioridad.

“Veracruz no ha tenido gobiernos que hayan mantenido una contabilidad, ni remotamente confiable, de hecho, en el bienio de Yunes no hay cifras, ellos no dejaron cifras, pero quienes trabajamos en esto contabilizamos 20 mil personas desaparecidas, del 2006 a la fecha”.

Por el momento, señaló que las búsquedas en diversos puntos del estado de fosas clandestinas se reanudaron, luego de casi 5 meses de detener las labores debido a la pandemia de covid.

Aunque en los trabajos, los integrantes de los colectivos toman las previsiones instruidas por las autoridades, entre las que se encuentran no dejar participar a personas mayores o con enfermedades crónicas en las labores de búsqueda.

“Los trabajos de búsqueda reiniciaron, no de manera continua porque la pandemia no lo permite, pero se están realizando búsquedas en diferentes puntos. Nosotras acabamos de tener una búsqueda en Chachalacas, fue infructífera, pero ahora vamos a continuar, no podemos decir los puntos por seguridad”, remató.