En Xalapa, perros y gatos son víctimas de abandonos y envenenamientos

Al menos 12 gatos envenenados y 85 abandonos de perros se han registrado en los últimos dos meses en Xalapa.

De acuerdo con Azul Damanos Fernández, directora del albergue Ada Azul, en las últimas semanas han recibido el reporte de tres casos de envenenamientos de al menos diez o doce gatos, hechos registrados en diferentes partes de la ciudad.

En conferencia de prensa, donde anunció junto a Giovanni Arcos la Primera Cro-Lecta de alimentos para animales de compañía que se desarrollará el 17 y 18 de octubre, indicó que en ocasiones los envenenamientos son realizados por vecinos a los cuales no les gusta que los animales lleguen a sus casas a comer o descansar.

Sin embargo, dijo, que este tipo de hechos no son castigados porque los propietarios de los gatos no presentan la denuncia correspondiente.

“Las personas que han sufrido esto no han hecho la denuncia, entonces no procede nada, si la Fiscalía no recibe una denuncia, ellos no mandan a la gente que debe ir a investigar por qué fue o quién provocó el envenenamiento de los animales”, expuso.

Respecto al abandono de mascotas, destacó que con la presencia del Covid-19 en los últimos dos meses han ingresado al albergue 85 perros.

“Con el Covid-19 se han abandonado a los animales, por ignorancia porque los animales no transmiten la enfermedad, algunos los dejan por falta de economía o porque tienen enfermos en casa. Anteriormente llegaban 3 perros por cada mes y ahora registramos 85 en dos meses”, detalló.

En torno a la colecta, explicó que esta se realizará los días 17 y 18 de octubre en un conocido café ubicado en la calle Zempoala número 300 del fraccionamiento Los Ángeles, donde se recibirá todo tipo de alimentos para los animales de compañía que se encuentran en los diferentes albergues de la ciudad.

En el caso de Ada Azul, comentó que se requieren alrededor de 10 bultos diarios, lo que al mes suma 5 toneladas de alimentos.

Ello, debido a que se tienen 450 animales en resguardo, mismos que generan un gasto diario de 3 mil 500 pesos, cantidad que se cubre con donaciones, rifas, subastas, ventas de artículos donados o bien con la entrega de alimentos de parte de la población.