¿Reutilizan jeringas? Diputado pide investigar denuncia de enfermera

El diputado local del Distrito de Perote, Paul Martínez Marié solicitó a las autoridades sanitarias que se investigue la denuncia que hizo una enfermera del Hospital General de Perote en torno a que presuntamente se les obliga a reutilizar jeringas y algunos materiales.

Una enfermera del Hospital General de Perote denunció que presuntamente por órdenes del director se les pidió que reutilicen jeringas y materiales que ponen en riesgo a los pacientes.

¿Qué dijo Paul Martínez Marié sobre la presunta reutilización de jeringas en el Hospital General de Perote?

Ante ello, el legislador señaló que se deben revisar las pruebas que la enfermera tenga para poder actuar al respecto.

“En primer lugar se deben checar las pruebas que ella pueda aportar, las declaraciones que hace son bastante delicadas, quien acusa tiene que probar, eso es algo que rige, obviamente las autoridades deben estar pendientes porque no se debe tomar a la ligera una acusación así”, comentó.

Afirmó desconocer si se trata de un hecho real; sin embargo, manifestó que la enfermera le solicitó tener una reunión con él para que el tema sea atendido.

“Desconozco completamente, vi un video que circuló en redes sociales en el que una enfermera acusa que no se le renovó su contrato, por ahí me mandó un mensaje para reunirnos, no he podido verla, pero espero poder reunirme con ella y ver cuál es la situación”, dijo.

Consideró que las acusaciones realizadas por la trabajadora del hospital son graves, por lo que es oportuno que se lleven a cabo las investigaciones necesarias.

Paul Martínez Marié afirmó desconocer si se trata de un hecho real | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Las acusaciones que hace son graves y las cuales tendrá que comprobar sin duda alguna, espero que se resuelva el conflicto interno que tienen ahí con esta situación. La reunión es por una solicitud de ella y nosotros tenemos que dar el derecho de audiencia, aunque no es algo de nuestro ámbito y el tema corresponde a un hecho interno de las autoridades sanitarias, pero sí se debe investigar esta situación”, expuso.