Enfermos y sin dinero: el precio de la salud

Xalapa, Ver.- Recién acaba de salir del hospital regional “Dr. Luis F. Nachón” con una receta donde le piden hacerse unos estudios que le permita a los médicos conocer el alcance de su malestar en la próstata. El diagnóstico presuntivo es prostatitis severa.

Prefiere no dar su nombre pero tiene 79 años y camina solo con rostro de preocupación por no saber de dónde sacará dinero para pagar por esos exámenes.

Toda su vida trabajó en tiendas y ferreterías, ahora está solo y vive de la pensión que le otorga el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el mismo que desapareció el Seguro Popular para crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI).

Yo ya no trabajo, por la edad ya no puedo. Yo trabajé mucho en ferretería y en tiendas pero ahorita por la edad ya no puedo. Antes trabajaba hasta 12 horas pero ahora hay que caminar para allá y para acá y llevar mercancía y por la edad, ya me canso

En agosto del año pasado empezó con molestias de la próstata que a la fecha lo mantiene inflamado. Acudió a un centro de salud. De allá lo canalizaron al hospital “Luis F. Nachón” para hacerle unos estudios por los cuales no sabe aún cuánto va a pagar.

Eso lo tiene sorprendido y preocupado porque nunca antes había pagado por ello, “nunca me han cobrado pero ahorita voy a ver. Yo tengo mi póliza del Seguro Popular pero me dijeron que me van a cobrar”.

La receta apenas es legible, pero le piden realizarse una prueba antígeno prostático, un ultrasonido de la próstata, así como un Examen General de Orina. Además agregan una nota para especificar que se trata de un paciente indigente y que su atención es urgente.

Aquí me pidieron sacar una copia para que me digan en cuánto me va a salir, si es poquito a lo mejor sí puedo pagarlo pero si es muy caro, no voy a poder pagarlo

Sus hermanos fallecieron, y no tiene más familia. Su único apoyo es la pensión para adultos mayores pero aun así, es insuficiente y ahora ha puesto toda su esperanza en que su enfermedad no sea grave pero además que pueda pagar por lo que le piden.

Operar la clavícula de Filemón cuesta 7 mil pesos

Filemón Hernández tiene 31 años y está internado en el Hospital Regional “Luis F. Nachón” desde el viernes pasado. A la altura de la localidad El Castillo, cuando hacía un viaje en su taxi, fue asaltado y golpeado por lo que resultó con una fractura en la clavícula derecha.

El resumen clínico señala que sufre múltiples contusiones, secundarias a agresión por terceras personas y que requiere una intervención quirúrgica.

Para poder operarlo, los médicos le solicitaron una placa de reconstrucción 3.5 bajo perfil para clavícula, tornillos cortical, y asistencia técnica. Su madre asegura que por ello debe pagar cerca de 7 mil pesos.

La verdad yo no tengo esos recursos para comprar todo eso, me sale en 7 mil pesos y si no tengo eso no lo operan, dice el doctor que (en el hospital) no tienen eso

Rufina Palafox

El médico que los atiende les dio incluso la dirección donde tendrán que comprar el material para su operación por lo que no tienen opción de buscarlos en un sitio más económico.

“Yo no tengo esposo, yo soy sola y la verdad no tengo forma de comprar eso”, agregó.

Aunque en este momento Filemón se encuentra estable, necesita de esa operación para poder salir del hospital y ahora su familia está buscando la forma de conseguir recursos para cumplir con esos requisitos.

“Yo sí tengo Seguro Popular pero en mi pueblo, pero él (su hijo) no. Pero dice el doctor que ya no existe eso, que ya lo quitó. Me dice que no hay, de qué forma”, se pregunta su madre quien proporcionó el número de celular de su otro hijo, Óscar, por si alguien puede ayudarles 2283175254.