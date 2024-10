Brincando, veracruzanos evitan caer en una enorme fuga de agua en Veracruz

Veracruz, Ver.- Una enorme fuga de agua que se queda estancada y provoca malos olores se extiende por toda la calle de Guerrero a unos metros de la zona de mercados en la ciudad de Veracruz y que afecta a decenas de comerciantes.

La fuga de agua es de antaño y aunque se ha reportado muchas veces al Grupo MAS, la situación empeora durante la época de lluvias, aunque una simple brisa como la que se registró este jueves es el detonante para que se extienda por toda la vialidad.

Épocas de lluvias empeoran malas condiciones en calle Guerrero

Los comerciantes aseguran que durante la temporada de lluvias la gente tiene que “andar brincando”, buscando donde pasar porque la calle se convierte en una inmensa laguna que a su vez perjudica a los vendedores.

“Yo llegue hace 10 años y siempre ha estado ese problema, aquí nada más cae un chubasquito y se inunda, la gente tiene que andar brincando y el que no ve bien se mete al agua (..) si nos perjudica porque es lodo, charco, agua por todos lados”, externó.

Graciela Méndez, otra de las comerciantes de la zona comentó que en estos días de lluvias las calles se pusieron intransitables porque había mucha agua estancada en la zona.

“Tengo que andar brincando por aquí y por allá, está mal esa fuga no sé por qué no la arreglan porque ya tiene su rato”, dijo.

Los comerciantes improvisaron un “puente” hecho con algunos trozos de madera para que las personas que andan comprando por la zona puedan cruzar sin mojarse los zapatos.

En las calles de Guerrero y Juan Soto están establecidos más de 300 comerciantes entre fijos y ambulantes quienes piden a las autoridades municipales atender esta fuga de agua ya que al quedarse estancada y sin movimiento genera malos olores.

“Ojala que puedan arreglar porque exactamente no sabemos de dónde viene la fuga, quizá algo esté roto por dentro pero Grupo MAS de plano no viene, el agua se queda estancada por días y son olores desagradables, somos parte del primer cuadro de la ciudad y no es justo que nos tengan en estas condiciones”, expusieron.