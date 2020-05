Entre la casa y las clases se duplica el trabajo, señalan mamás

Para amas de casa xalapeñas el confinamiento, como medida de prevención ante la pandemia por el Covid-19, ha hecho que su carga de trabajo se duplique.

Y es que las clases en línea de sus hijos han obligado a muchas de ellas a reorganizar su día para prestarle atención a sus pequeños, sin olvidarse de sus tareas domésticas. El descanso es solo una utopía.

Desde que iniciaron las clases en línea sí aumenta un poco el trabajo o mejor dicho el tiempo alcanza menos. Mi hijo va en preescolar, las clases las empiezan a transmitir de 7 a 9 de la mañana y hay que estar ahí con el niño porque hay algunas cápsulas que no llaman su atención y tenemos que estarle diciendo: ´mira el dinosaurio, mira el pajarito’ o algo para que no se aburra demasiado y tenemos que estar con ellos porque hay que hacer una serie de tareas a diario para una carpeta

explicó al respecto Leticia Martínez

Ese trabajo se suma al que previo a la suspensión de clases habían dejado las profesoras y ello ha restado un par de horas a su rutina diaria para realizar las labores del hogar, “mi despensa o mi comida”.

Agregó que esta contingencia por el Covid-19 también ha hecho que tenga que despertar tiempo antes de lo habitual para prepararse, preparar a su hijo y tener listo lo que va a desayunar para ver sus clases. Su arreglo personal o actividades de recreación individuales han pasado a segundo término.

“Tenemos que apurarnos porque sí nos está quitando un poco de tiempo, ya que los niños por sí solos, aunque estén más grandes, no prestan la suficiente atención en una clase por pantalla”, añadió la ama de casa.

Letty es una mamá joven y ha tenido que destinar por lo menos tres horas para las clases y tareas de su hijo, pero al mismo tiempo resolver los pendientes de casa.

Me tengo que organizar, por ejemplo, si antes los lunes limpiaba toda la casa en toda la mañana para tener el resto de la semana un poco más despejada, ahora por ejemplo, en lunes nada más limpio el baño, martes, barro y trapeo y he tenido que dividir la limpieza y organización de la casa por ratitos para que durante el día me dé tiempo de ver las clases y volver a reproducirlas por si nos quedó alguna duda y hacer las tareas abundó

Aunque indicó que su esposo en su casa también colabora con el trabajo de su pequeño hijo y algunas responsabilidades del hogar, tiene que salir a trabajar, por lo que la mayor parte, en la mayoría de los hogares, recae siempre en la mujer, en la mamá, quien se ve obligada a mantener el orden y el equilibrio aun en los momentos de crisis.