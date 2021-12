Entregamos el gobierno con obras significativas: Hipólito

Con una administración municipal trastocada por la pandemia del Covid-19, el presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, reconoce que la ciudadanía se quedó “picada” con muchos proyectos que no se pudieron concretar. De manera específica, asegura que en estos cuatro años no se pudieron resolver los temas relacionados con la movilidad de Xalapa ni se pudo llevar a cabo un proyecto cultural como se tenía proyectado.

Apunta que será el alcalde electo, Ricardo Ahued Bardahuil el que tenga en sus manos la responsabilidad de llevar a cabo varios de estos proyectos entre los que se encuentran la ampliación en dos carriles de la avenida Lázaro Cárdenas y mejorar el diseño de las rutas de transporte público. Sin embargo, a pesar de esto, el alcalde de Xalapa asegura que el 2021 ha sido un año muy fructífero y que cerrará su periodo entregando a la ciudadanía obras muy significativas. En entrevista para Diario de Xalapa destaca lo realizado en materia de medio ambiente, obra pública y proyectos sociales y comunitarios.

A unos días de concluir su mandato, Hipólito Rodriguez Herrero se dijo entusiasmado por regresar a sus labores como profesor e investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) Golfo. Incluso, ya solicitó de manera formal su reinstalación en el puesto de trabajo que dejó para asumir la presidencia municipal en 2018.

Reconoce que, de momento, no tiene contemplado buscar ningún otro puesto de elección popular aunque aclara que no dejará la política ya que desde su juventud participa en la política ciudadana. Además, deja claro que va a seguir apoyando los proyectos de la cuarta transformación ya que considera que es el mejor proyecto que tiene México.

“Yo creo que lo que ha pasado aquí en Xalapa es un modelo de lo que pueda ocurrir, gente entusiasmada por servir a su comunidad en todas las áreas. La gente que tenía muchas ganas de darte tiempo de hacer algo por su gente aquí se le abrieron las puertas y creo que en Xalapa lo estamos viendo: hay un cambio”.

PROYECTOS EN EL TINTERO

Rodríguez Herrero plantea que la pandemia del Covid-19 que afectó a todo el mundo también pegó muy duro en la administración municipal. A menos de un mes de terminar su periodo de gobierno, reconoce que no podrá concretar dos de los objetivos importantes de su proyecto.

Uno de ellos, explica, es todo lo relacionado con la movilidad de Xalapa que representa uno de los grandes problemas que tiene el municipio. Señala que aunque se creó un Consejo Ciudadano de Movilidad, como un espacio de participación que involucró a empresas, ciudadanos e instituciones ligadas al tema, pero cuyas iniciativas no lograron prosperar por la pandemia.

Detalla que una de estas propuestas tenía que ver con el tema del transporte colectivo del que se buscaba cambiar los modelos de transporte y mejorar el diseño de las rutas.

Habíamos hecho propuestas para que fuera más atractivo usar el transporte colectivo y eso en verdad quedó solamente a nivel de propuestas.

En ese marco, el alcalde de Xalapa expone que entre los anteproyectos que ya se tienen y que se le va a entregar a Ricardo Ahued es la ampliación de Lázaro Cárdenas, en dos carriles -uno de cada sentido- en el kilómetro 5 que va de Araucarias hasta la altura de la Central de Abastos.

El alcalde justifica que con esta ampliación se podría reducir buena parte del congestionamiento que ya se vive en esa zona que mayor crecimiento ha tenido tanto económico como habitacional. “Es proyecto pero se lo vamos a entregar al alcalde para que él siga haciendo las gestiones, que ya habíamos avanzado con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) porque ese tramo pertenece a la federación y para que continúe con las gestiones que habíamos hecho con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) para que fuera un proyecto de sumar voluntades”.

También asegura que se hicieron propuestas para cambiar el sentido de algunas calles y que su administración sólo podrá lograr avanzar con dos de estas calles, la primera se cambiará en los próximos días en el entorno del parque Macuiltépec.

En entrevista, asegura que otra propuesta en la que sigue creyendo pero que no fue muy bien entendida por varios sectores de la población es la instalación de parquímetros. Explica que no se trata de poner parquímetros en cualquier lugar, sino hacerlo en aquellos espacios en donde resulte más útil para eficientar la movilidad; además de hacerlo de manera virtual sin costo para el erario público. “Es una propuesta que hemos visto que funciona muy bien en otras ciudades (...) no tiene ningún costo para el ayuntamiento y que le va a dar a los ciudadanos, la posibilidad de aprovechar mejor los espacios públicos donde se suele estacionar la gente”.

En el rubro de movilidad precisa que el único avance que se logró es la construcción de 10 kilómetros de ciclovía -5 kilómetros de norte a sur y 5 kilómetros de sur a norte- en una arteria muy importante que liga muchos centros educativos y que le brinda la posibilidad a muchos jóvenes de moverse diariamente.

El segundo tema que no se pudo concretar, asegura Rodríguez Herrero, es todo lo relacionado con la cultura ya que con el confinamiento se cerraron todos estos espacios y no se pudo seguir con actividades recreativas, culturales y artísticas. “Había un plan muy ambicioso para llevar más cultura, más arte y más deporte a las congregaciones y a las periferias”. A pesar de las restricciones, destaca la creación de 15 centros de gestión comunitaria que se han vuelto un foco muy importante para descentralizar servicios públicos. El más exitoso de estos espacios, explica, es el ubicado en El Moral en un mercado en desuso que se ha vuelto un punto de referencia en el sentido de que hay actividad agroecológica, un laboratorio solar, está próximo a instalarse un Banco del Bienestar y cuenta con un gran domo que permite tener una gran actividad cultural y artística.

“No nos quedamos satisfechos (...) porque no logramos sobreponernos de una forma exitosa a todo el impacto de la pandemia. Desgraciadamente la gente se quedó picada porque había muchas expectativas de que todo esto caminara, pero por el confinamiento no lo pudimos seguir haciendo”, precisa.

SOBRE LA TRANSICIÓN

El próximo 15 de diciembre, dará inicio el proceso de entrega recepción en Xalapa. El alcalde vislumbra que será un proceso de transición muy fluido y que no intervendrá con ninguna actividad esencial del ayuntamiento. “El alcalde (electo) es muy receptivo, el día que estuvo aquí platicamos ampliamente. Creo que a él también le parecen positivas algunas iniciativas y creo que les va a dar continuidad a algunas de ellas”.

Reconoce que parte de su administración, el equipo que llevará a cabo este proceso lleva más de 2 meses preparándose y se han seguido todas las instrucciones del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para entregar las carpetas de información con folio, articuladas y ordenadas. “Yo confío en que todo va a caminar bien. De nuestro lado se ha hecho el mejor esfuerzo por tener todo muy bien inventariado”.

Destaca que va a entregar recursos al nuevo ayuntamiento porque se ha fortalecido el patrimonio municipal. Apunta que se crearon nuevos edificios municipales ya que esta administración pudo construir un edificio para la Dirección de Obras Públicas, un edificio para Protección Civil, un edificio para Desarrollo Social y dos edificios para la Policía Municipal. “Son instalaciones en el patrimonio municipal y reducen la necesidad de rentar espacios privados. Creo que de ese lado reciben un ayuntamiento mucho más rico”. También se entregarán muchísimos más vehículos ya que en el transcurso de esta administración se triplicó el padrón vehicular y ya se cuenta con más equipo para recoger los residuos en Limpia Pública, más equipos para atender a la gente en épocas de desastres desde Protección Civil y más patrullas con elementos con motocicletas para poder transitar y cuidar la ciudad desde la Policía Municipal. “En general todo el equipo municipal se encuentra mucho mejor abastecido de instrumentos de trabajo”.

2021, UN AÑO FRUCTÍFERO PARA XALAPA

Tras un año sumamente complejo, el 2021 fue un año fructífero para Xalapa asegura el alcalde. Destaca en primer lugar el reconocimiento que obtuvo la capital veracruzana como Ciudad Creativa de la Música por la Unesco. En ese contexto, el ayuntamiento va a inaugurar el día 11 de diciembre la Casa Doña Falla, museo de la música veracruzana.

“Esta es una instalación completamente renovada en un lugar estratégico porque está al lado de Los Berros y es una de las obras emblemáticas del esfuerzo que está haciendo el personal que trabaja en el área de cultura para ampliar las posibilidades del desarrollo de los artistas de Xalapa y darle más difusión al talento que hay mucho en nuestra ciudad”.

El alcalde señala también que en los próximos días se entregarán dos casas de día para adultos mayores, una en Jardines de Xalapa y otra en Xalapa 2000. Se trata, dice, de espacios en los que la población de adultos mayores podrá permanecer durante el día a fin de que sus cuidadores puedan pasar su jornada de trabajo mientras ellos están bien atendidos. En los próximos días también se inaugurará la Casa Altagracia, un espacio “espejo” a la Aldea Meced que ya opera en la ciudad para atender a niños y adolescentes pero para población femenina. Llamada así en honor a una de las heroínas insurgentes del país, pretende ser un lugar seguro para las niñas y adolescentes que requieren un refugio en situaciones difíciles. Rodríguez Herrero apunta que también se entregará el proyecto de ampliación del Centro de Gestión Comunitaria Plan de Ayala, obra que fue solicitada por la propia población joven de la zona para llevar a cabo actividades recreativas y talleres.

Entre los logros que serán presentados este viernes en el marco del Cuarto Informe de Gobierno Municipal, está la pavimentación de calles de la ciudad. Una de las últimas calles, detalla el alcalde, es la calle Uruguay ubicada en la colonia Benito Juárez, una muy extensa de prácticamente seis cuadras cuya población vecinal llevaba más de tres décadas haciendo gestiones y nadie les hacía caso.

Eso es la pauta de muchas de las calles que hemos inaugurado en estos días, las organizaciones vecinales casi todas repiten la misma frase ‘llevábamos haciendo gestiones durante 20, 30, 40 años y esta administración es la que nos hizo caso’ y les estamos entregando calles de muy buena calidad.

Para el edil, otra de las obras que heredará es la consolidación del relleno sanitario de Xalapa que ha sido considerado por instituciones expertas en la materia como el mejor relleno sanitario que hay en Veracruz y probablemente uno de los mejores del país. Dio a conocer que este 3 de diciembre, se sabrá qué empresa ganó la licitación internacional para construir el biodigestor de Xalapa, proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que tendrá un presupuesto de 7 millones de dólares.

El alcalde reconoce que la licitación ha tomado más tiempo del contemplado debido a que en el transcurso de la primera licitación el precio del acero aumentó y en consecuencia el monto que se había asignado para construir ese biodigestor ya era insuficiente por el nuevo costo de los materiales de construcción. Entre lo informado por el munícipe, está la compra de 23 parcelas que equivalen a 18 hectáreas mismas que le ofrecerán un nuevo futuro al relleno sanitario ya que sumadas a las 20 hectáreas que se habían venido adquiriendo desde el 2003 van a sumar casi 40 hectáreas “y el 44 por ciento fueron adquiridas por nosotros”.

Detalla que el nuevo relleno tendrá una vida útil de 10 años pero advierte que con el apoyo de la población podría durar el doble.

Para que esto ocurra, explica, será necesario que la ciudadanía se comprometa y se haga responsable de separar su residuos ya que el nuevo biodigestor va a requerir 40 a 50 toneladas diarias de basura orgánica que se sumen a las 40 toneladas que ya estamos entregando al centro compostaje.

El alcalde de Xalapa destaca además que con el apoyo de la Secretaría de Energía se van a instalar más de 9 mil luminarias tipo led, que sumadas a las 11 mil luminarias que el Ayuntamiento de Xalapa ya ha instalado se cierra la administración con 20 mil luminarias.