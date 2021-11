Entregan llaves y escrituras a familias de policías veracruzanos caídos en cumplimiento de su deber

Xalapa, Ver. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo la entrega de llaves y escrituras de 17 viviendas a igual número de deudos de policías caídos en el cumplimiento de su deber, de acuerdo a la Ley 290.

Explica que con en este acto se agradece a las familias de las policías que se entregan con compromiso a dar seguridad a la sociedad y en esto arriesgan la vida.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo la entrega de llaves y escrituras de 17 viviendas | Foto: David Bello | Diario de Xallapa

En las instalaciones del Cuartel “Heriberto Jara Corona”, recuerda que a pesar de estar enmarcado en la ley, otras administraciones estatales se negaron a cumplir con la entrega de estos beneficios.

“Por eso siempre estaremos muy pendientes de realizar este acto en honor a todos ellos, no hay forma de restituir la presencia física de quienes han entregado la vida, pero siempre habrá el momento en nuestros corazones y memoria de recordarles, sentirles cerca y que estén entre nosotros para siempre”.

Remarca que si bien la entrega de viviendas a las familias de policía caídos constituye un derecho marcado en la ley, también es una expresión de gratitud al sacrificio de las familias de las corporaciones.

“Estaremos pendientes de que se siga cumplimiento a esta entrega, es este gesto de gratitud, en otras administraciones no quiso restituirse no obstante que estaba en la ley, nosotros lo haríamos incluso sin necesidad de ello, el director general de Invivienda, desde el inicio de la administración me planteó ir puntualmente dando este derecho y así lo hemos estado cumpliendo”.

Reitera que se continuará en el trabajo de dar seguridad, por lo que todos los elementos de las corporaciones sabrán que al salir de sus hogares a cumplir con el deber estarán seguros que su familia no quedará desprotegida.

"Estaremos pendientes de ellas, aunque físicamente no estén se quedarán para siempre en los corazones de todas ellas y en nuestro pensamiento y memoria, honor a quien honor merece, que vivan todos nuestros elementos caídos para siempre en nuestros corazones y nuestra memoria".