Entregaron obra y... faltan 94 locales en mercado

CÓRDOBA, Ver.- Locatarios del mercado Revolución dicen que no van a entrar “hasta que no tengamos la certeza de que van a realizar los 94 espacios restantes que son de algunos compañeros que están dentro del comité del centro de abasto; queremos la garantía”, comentó Angélica Hernández López.

La pasada administración municipal entregó un documento donde se les hace entrega de los espacios, pero acusan que el problema proviene desde que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no participó en el proyecto y hubo irregularidades.

La entrevistada, quien perdió su local donde vendía amuletos, dijo que los comerciantes que sí recibieron su espacio dentro de la nueva obra no entrarán al inmueble hasta que Juan Martínez Flores, actual alcalde les garantice los 94 locales que faltan, “seguiremos afuera aunque a nosotros ya nos hayan entregado, pues esto es en apoyo a los compañeros”.

Angélica Hernández dijo que la constructora contrató una persona para realizar la vigilancia, pero van dos noches que ella ha asistido y no ha visto al personal en su puesto de empleo, “he tomado fotos y videos para que quede asentado, pues cualquier cosa que pase es responsabilidad de la constructora, pues no han entregado la obra”.

Por su parte, Antonio Martínez Estrada, presidente del comité de obra de los locatarios afectados, comentó que con la anterior administración municipal, encabezada por la alcaldesa Leticia López Landero, buscaron entablar un diálogo y se le externó que se tenía un presupuesto corto para la realización de la obra, la cual se hizo con 30 millones de pesos, “tengo entendido que el actual Ayuntamiento no la ha recibido; la mayoría de los requisitos que pedíamos fueron hechos, pues al mercado le hacían falta losas, pero no dejamos de recalcar que nos hacen falta 94 locales que no se hicieron y esto es lo más importante”.

Dijo que han tenido acercamiento con personal del presidente de Córdoba, Juan Martínez Flores, y éste tiene la disposición de continuar con la obra “y como comité de la obra externamos su apoyo para trabajar de la mano”.

Señalan que ya entraron a revisar el inmueble, pero buscan tener certeza jurídica debido a unos requisitos que no les cumplieron. Cabe mencionar que fue madrugada del 31 de enero del 2020 cuando muchos locatarios perdieron su patrimonio de más de 30 años cuando una parte del mercado revolución se incendió.

PASO A DESNIVEL SE OLVIDÓ DE PEATONES: VECINOS

Habitantes de la colonia Estación, sitio donde fue ubicado el paso a desnivel, dicen que faltó un paso peatonal, pues al buscar darle solución al tráfico que hay, se olvidaron de la población que transita por las vías, obra cuya inversión pública asciende a 75 millones de pesos y se anunció desde septiembre de 2020.

“Veo que está todo tomando camino y perfección, dudábamos de que no se hiciera nada y que fueran puras promesas, ya casi están terminando y quedó todo bien a comparación de cómo estaba,” comentó don Germánico Corona, habitante de la zona.

Señaló con que con el paso a desnivel las unidades de emergencia como ambulancias y bomberos no quedarán atorados en el tráfico cuando el tren pase o se quede parado, sin embargo, no se pensó en la población que diariamente camina sobre las vías, como una forma de acortar camino o su ruta al trabajo o escuela, pues cruzar por el puente sería una acción peligrosa debido a la falta de banquetas.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Fabiola Vela Torres, habitante de la colonia, dijo que la petición venía de “administraciones pasadas y aunque faltan detalles está hecho”, no obstante deberán pulir y dar soluciones a los peatones.

Fabián Jiménez enfatizó que el paso a desnivel para los peatones no es funcional, “imagínate que pasemos por arriba y el tren esté parado, hicieron falta banquetas, la verdad está un poco estrecho el túnel”.

Ejemplificó que los puentes de Orizaba son de paso ferroviario y cuentan con un pasaje subterráneo, “tomaron en cuenta a los camiones, pero a nosotros no, se resolvió la preocupación del paso respecto a los equipos de rescate, pero no me puedo subir al camión de bomberos o de Cruz Roja para que pueda pasar por el puente”. Manifestó que la exalcaldesa Leticia López Landero inauguró la obra sin terminar para que no fuera auditada.

Finalmente, un habitante dijo que lo barandales son peligrosos ya que un menor puede caer, “pienso que debe de tener una malla porque así como está con el tiempo van a pasar carros rápidos y si el menor se sale de su casa, es riesgoso”.