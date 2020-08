¿Eres infiel?; psicólogo dice qué tan extendida está la infidelidad

Con el paso de los años las costumbres y tradiciones van cambiando, así como la forma en que hombres y mujeres se relacionan para formar una pareja y familia.

El psicólogo Rogelio Contreras, quien se ha especializado en atención a conflictos emocionales y de pareja, explica que las nuevas generaciones han desarrollado otras metas de vida prioritarias, es decir, ahora los jóvenes no buscan formalizar relaciones hasta después de los 30 años, ya que su objetivo es satisfacer viajes o adquirir cosas materiales.

Esto, dijo, provoca que muchas veces tanto hombres como mujeres no tomen en serio los noviazgos o relaciones, ocasionando que alguna de las partes busque satisfacer necesidades, ya sean afectivas o sexuales en una tercera persona.

“Es muy complicado que las nuevas generaciones formalicen una relación o sean fieles, no quiero decir que todos sean así, sino que la mayoría ya no busca una pareja estable, inclusive se han creado parejas llamadas poliamorosas en donde hay más dos personas en la relación”. Consideró que este fenómeno social cada vez se registra más en países latinoamericanos, pues el número de divorcios por infidelidades va en aumento. “Ahora es muy fácil terminar una relación, ya no se piensa tanto en hacerlo, solo basta que los dos estén de acuerdo para conseguir la separación”, dijo.

Pero ante este panorama, dijo, existen algunas mujeres y hombres que sospechan que sus parejas les están siendo infieles, por ello el especialista en temas del corazón recomienda poner mucha atención a los comportamientos del ser amado. “Si notamos que ya no pasa tanto tiempo con nosotros, que ya no somos una prioridad, que pone excusas, que llega tarde a las citas o a la casa en caso de vivir juntos, eso es un aviso de que algo está mal y debemos actuar para no salir tan lastimados”, dijo.

Indicó que no existe un manual para enfrentar una infidelidad, pues cada persona trabaja de forma diferentes sus emociones y algunos son más fuertes que otros para sobrellevar el tema, en caso de enfrentarse a una situación de esta naturaleza.

Pero en ese contexto, mencionó algunos consejos que seguramente te pueden servir para enfrentar la situación y salir bien librado. La primera recomendación que da es no tomar una decisión inmediata, pues si hay sospechas de que nos están siendo infieles, lo mejor es tranquilizarnos y si hay buena comunicación con la pareja exponer el tema para aclarar dudas. “Habla con tu pareja y dile cómo te sientes”.

En segundo punto, dijo, hay que tomarse un tiempo para reflexionar la situación, analizar qué pasó y empezar un plan para sanar las emociones y con ello asimilar lo que nos está sucediendo. Posteriormente, expuso, no siempre es bueno hacer caso a los consejos que dan las amistades o familiares, “pues ellos no saben el fondo de la botella”, además de que la relación es solo de dos, no más.

Otro punto que nos proporciona es concentrarse en uno mismo, en caso de ser necesario buscar ayuda de un profesional, y lo más importante, no hay que tratar de forzar salvar una relación que no dará para más.