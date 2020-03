¿Eres maestra y te unirás al paro nacional? Debes avisar

XALAPA, Ver.- El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, aseguró que no habrá sanciones para las mujeres que decidan participar en el paro nacional del 9 de marzo.

Indicó que en el caso de las profesoras, deberán tener la responsabilidad de avisar a los padres de familia que no acudirán el próximo lunes, a fin de que estén enterados.

Nunca hemos sancionado a las maestras, siempre hemos estado apoyando las determinaciones, yo creo en la lucha de las mujeres

Entrevistado en el marco de la inauguración de la Primera Feria de Servicios para la Mujer, realizada en el Centro de Justicia para las Mujeres en el estado de Veracruz, manifestó que las profesoras tienen la obligación de informar a sus alumnos sobre la conmemoración del 8 de marzo para que conozcan el motivo de la lucha de las mujeres.

Si tú le preguntas a algunas mujeres qué sucedió ese día, el 8 de marzo, no te saben decir qué pasó. La maestra es libre de decidir si va o no, pero sí tendrían que empezar a comunicar a sus alumnos qué fue lo que pasó porque le preguntas a gente adulta y no sabe

Al cuestionarle si existe algún protocolo de emergencia en caso de que las profesoras no de presenten a trabajar el próximo lunes, mencionó que habrá clases de forma normal, por lo que deben prever que van a dejar a su grupo sin clases.

La invitación que hacemos, incluso a las maestras que asistan a trabajar es que toquen estos temas, que les informen a los niños lo que sucedió, el por qué se está diciendo que no van a trabajar y el sentido de la protesta