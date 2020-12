¡Eres mi héroe!, así le dice hijo a enfermero que apoyará en CDMX

Orizaba, Ver.- “¡Muy bien papá, eres mi héroe!”, fue la respuesta del hijo menor del enfermero José Ángel Soto Bermúdez, cuando le dio a sus hijos, la noticia de que se integraría a la caravana de profesionales de la salud que partió a la Ciudad de México a reforzar la lucha contra el Covid-19.

Así como para su familia, la de quienes forman la Operación Chapultepec, se dijeron orgullosos, porque a pesar de que ponen su vida en riesgo, responden a la convocatoria para ayudar a los enfermos que afrontan ese padecimiento.

Su determinación provocó sentimientos encontrados, por las fechas que se celebran en familia, porque se acerca el cumpleaños de alguno, se comprometieron o porque esperan la llegada de un nuevo integrante en la familia, sin embargo, mantienen la esperanza de que pronto los volverán a escuchar y ver.

Sandra, orgullosa de su esposo José Ángel

Tratando de mostrar fortaleza para dar ánimo a su esposo José Ángel Soto Bermúdez, de 34 años, quien se desempeña como enfermero en el Hospital de Especialidades del IMSS de esta ciudad, Sandra Isela Sánchez Ramírez dice que está orgullosa de él “porque la labor que hará es de mucha responsabilidad y requiere dedicación. Aquí nos quedamos esperándolo sus hijos y yo”.

Dijo que es un orgullo para ella que su esposo forme parte de este gran equipo de respuesta Covid-19. José Ángel es enfermero en el área de Pediatría y con la invitación que les hicieron se animó a ir con la institución y sus demás compañeros.

La decisión la tomaron en pareja y no fue difícil, “lo difícil por pensar que se puede contagiar o porque puede haber otras situaciones, de seguridad por el traslado. Yo entiendo su labor porque también soy enfermera, es por eso que me llena de orgullo mi esposo”.

La respuesta de sus hijos, mencionó, fue también diferente, al grande le dio sentimiento y se puso a llorar, pero el pequeño le dijo: “muy bien papá, eres mi héroe”.

Para su esposo deseó que todo vaya bien, que Dios le cuide mucho y bendiga. “Le agradezco que me dé esta prueba de fuerza y compromiso con su vocación y con nosotros, porque lo hace por su familia”.

Arantxa admira a su mamá Angélica y la espera para que conozca a su nieto

Para Arantxa Casanova Rendón, hija de la enfermera Angélica Rendón Pérez la situación es diferente. Está muy orgullosa de su mamá y su decisión, pero le da nostalgia que tal vez no esté con ella al momento de que nazca su nieto y es que Arantxa tiene 32 semana de gestación.

Entre lágrimas la joven de 19 años menciona que la gran pasión de su mamá es ayudar a las personas, por eso es enfermera, tiene 13 años desempeñando su profesión en la Clínica 8 de Córdoba.

“Me dijo que tenga mucha fe, que todo va a estar muy bien, que ella va a ayudar a las personas y va a regresar sana y salva. Le dije que aquí la voy a estar esperando. Estas fechas no las va a pasar con nosotros, pero son eso, fechas; siempre estará con nosotros y habrá otros momentos para convivir en familia”, apuntó.

La joven enfatizó que se siente muy orgullosa de su mamá y se lo dijo. “Apenas terminó su diplomado y ahora tiene una especialidad, en todos esos momentos la he acompañado. Yo también quiero ser enfermera”, señala.

Fabiola apoya a su prometido Gilberto

Fabiola Tinoco acompañó a Luis Alberto Lizan, su prometido y enfermero del Hospital de Especialidades del IMSS de Orizaba.

Ella, emocionada, relata que luego de 7 años de noviazgo hace un mes y aunque planeaban casarse en el 2021, esperan a que las condiciones de salud por la emergencia lo permitan para fijar una fecha.

Revela que cuando su prometido le dijo que sería parte de la Operación Chapultepec “me generó preocupación porque sé que la situación está allá muy fea. Yo sé que están capacitados, pero sí me quedo con la preocupación, además porque estará este 24 y 31 allá y me entra un poco de sentimiento”.

Pero también se siente orgullosa, apunta.

A él le apasiona su profesión y le gusta ayudar mucho a la gente, entonces si a él le hace feliz, a mí también

Para Gilberto y sus compañeros deseó que regresen con bien, que la que vuelvan con una buena experiencia, que logren hacer la diferencia al apoyar en la Ciudad de México y que él vuelva con bien para seguir con sus planes.

Fabiola también es enfermera, aunque al trabajar en una fábrica es diferente pues reconoce, no está tan expuesta como su prometido, que está al frente, en la primera línea de combate del Covid-19.