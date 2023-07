Secretario de Gobierno no buscará gubernatura el siguiente año: Cuitláhuac García

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que el secretario de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos acatará la recomendación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y dejará de promocionar su imagen, además de confirmar de que no participará en la elección de gobernador del próximo año.

¿Qué ocurrirá con los anuncios ya establecidos?

En conferencia de prensa de este martes dijo que dialogó con el secretario de Gobierno tras lo expresado ayer por el representante del Ejecutivo Federal y se determinó que la bardas, espectaculares y anuncios serán modificados o eliminados.

“El secretario de Gobierno va a acatar la recomendación que implícitamente se hiciera el día de ayer (lunes) y para que no haya dudas de que no esto no es por cargos, no participará en la elección para gobernador”, remarcó.

Local No renunciaré y publicidad de mi libro seguirá, responde Cisneros a AMLO

García Jiménez expuso que al interior de su equipo quienes pertenecen a la llamada Cuarta Transformación, deben ser disciplinados y saber actuar ante la "efervescencia" electoral.

“Me parece correcta su decisión y también decirles que en este equipo de la Cuarta Transformación todos deben ser disciplinados, saber actuar ante la efervescencia electoral, de saber tener tacto, saber ubicarnos y no perder de vista los principios por los cuales hemos luchado mucho tiempo y hay que saber rectificar", agregó.

Sobre las bardas, espectaculares y otros anuncios, que fueron criticadas ayer también por legisladores locales, señaló que el Secretario de Gobierno aparecía publicitando su imagen y su libro sobre la negritud en la entidad, serán modificados o retirados.

“Le pedirá a quienes las hicieron para que omitan su nombre, se usen para otras cosas o se borren”, remarcó al referir que a partir de ahora la reivindicación de la tercera raíz de Veracruz no podrá ser asociada a la figura de Cisneros Burgos.

Cuitláhuac García Jiménez señaló que se determinó que la bardas, espectaculares y anuncios serán modificados o eliminados | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Que no lleve ni su figura ni su nombre, que se continúe porque es un rescate social, pero que no se asocie a su nombre o a su figura”, expuso el mandatario estatal.