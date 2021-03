Éric Cisneros no se va, no habrá cambios en Gabinete: gobernador

Xalapa, Ver.- El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que no habrá cambios en el Gabinete Estatal, con lo que rechazó que el secretario de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, haya presentado o tenga la intención de renunciar a su cargo.

Se mencionó que el titular de la Secretaría de Gobierno dejaría su cargo para, presuntamente, ocupar un curul en el Congreso local.

Ante ello, en conferencia de prensa el mandatario estatal mencionó que dicha versión es falsa, ya que Cisneros Burgos es uno de los servidores públicos a los que más trabajo le confiere.

Aseveró que el Secretario de Gobierno tiene varias responsabilidades dentro de su gestión.

“Él tiene varios compromisos y actividades que cumplir, está encargado de varios temas, culturales, de seguridad, de gobernabilidad, así como del Acuerdo de Civilidad para garantizar elecciones en paz en este proceso electoral”, dijo.

Reiteró que no se contempla hacer cambios en el Gabinete Estatal, “no va a haber cambios en el gabinete y menos del Secretario de Gobierno, tiene varias responsabilidades”.

“No, no va a haber cambios. Así han dicho que yo iba a renunciar, primero dijeron que en seis meses me iba, luego que me iba en un año, luego que no, que a los dos años, ya estoy esperando mi renuncia de los dos años y medio, se trata de versiones, aquí sigo y seguiré”, agregó.