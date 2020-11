Es atleta paralímpico y altruista; encabeza colecta

Córdoba, Ver.- Con la pandemia de Coronavirus (Covid-19) y el llamado a la población de la no aglomeración este 2020, Omar Osorio Salazar, atleta paralímpico cordobés no realizó el conocido Proyecto 32 con el objetivo de recaudar alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de Córdoba (BAC)

En entrevista con el atleta mencionó que por el Coronavirus este proyecto no se realizó y recordó que el año pasado logró nadar en el Club de Azucareros por 28 horas y fue el 14 y 15 de noviembre cuando a las 11:55 de la mañana ingresó a la alberca logrando juntar aproximadamente dos toneladas y media de alimentos para el BAC.

Sin embargo, Osorio Salazar no se quedó “de brazos cruzados” pues desde su casa, puesto que es una persona vulnerable ante la pandemia, está apoyando con la recolección de tapas así como gorros y bufandas que en conjunto con la Asociación Yolohimiyotl.

Como atleta ha detenido sus entrenamientos desde hace 7 meses pues el poco ejercicio que puede hacer en casa no se compara con las actividades que realizaba esto para no perder la condición física que le ha permitido ir a competencias nacionales e internacionales.

“En lo particular me siento triste y desesperado con cierta tendencia a enojarse en cierto momento porque toda mi vida he estado dentro del agua y de repente que me lo quiten por consecuencias de un virus, cierran albercas y uno o dos meses pues se entiende pero ya hablamos de medio año y es para mi cansado”.

El tritón cordobés se venía preparando para cumplir dos objetivos fundamentales, iniciar el proceso rumbo a los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile para el 2023 y al otro año poder aspirar a los selectivos de París por los Juegos Paralímpicos.

Dijo que Proyecto 32 es uno de sus más grandes logros y prevé poder prepararlo quizá para el otro año pues se requiere de un entrenamiento y preparación mismo que no ha tenido.

Recalcó que le gustaría poder hacer más labor altruista pues varias personas entre ellos jóvenes deportistas y estudiantes destacados en sus escuelas se han acercado a él para pedirle el apoyo o acercamiento con autoridades estatales o nacionales para poder obtener una ayuda.

Finalmente el deportista paralímpico externó un mensaje a los futuros aspirantes a candidatos y es no solo decir por apoyar sino caminar para conocer el territorio que quieren presidir o ayudar a dirigir.