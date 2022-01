Es innecesario pedir intervención del extranjero para investigar a gobernadores: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no hay nada que ocultar y su gobierno no protege a nadie, por lo que es innecesario que se pida que desde el extranjero se investigue a los gobernadores Cuitláhuac García Jiménez y Cuauhtémoc Blanco.

Al ser cuestionado sobre la petición del activista Bryan LeBaron Jones, quien solicitó al Gobierno de Estados Unidos investigar posibles vínculos de los gobiernos de Morelos y de Veracruz con la delincuencia organizada, el mandatario federal indicó que su administración tiene la responsabilidad de actuar al respecto.

“No hace falta que nos pidan del extranjero, lo ideal es que no haya esas recomendaciones, que nosotros actuemos porque es nuestra responsabilidad. También si nos hacen recomendaciones no tenemos por qué enojarnos, no tenemos nada que ocultar, nosotros no protegemos a nadie”, dijo.

Aseguró que en el país no existe impunidad ni corrupción, “tenemos autoridad moral, tenemos autoridad política, por eso no tenemos nada de qué avergonzarnos y se deben hacer las investigaciones”.

Consideró que ante dicha solicitud la Fiscalía General de la República o la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México darán una respuesta puntual.

Por otra parte, fue cuestionado sobre las investigaciones por presunta corrupción de los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares, y al respecto dijo: la justicia tarda, pero llega.

“En los dos casos tiene que ver la Fiscalía y yo lo que puedo decir, repetir, que le tengo confianza al Fiscal (Alejandro Gertz Manero) y que puede ser que se tarden los procesos en la Fiscalía porque se integren bien los expedientes, pero no hay impunidad, de eso estoy convencido”, expresó.

Destacó que su administración será paciente y esperará y pedirá información sobre estos y otros casos que la Fiscalía General de la República tiene en investigación.

#ConferenciaPresidente | Lunes 17 de enero de 2022 https://t.co/ygTENjf3z2 — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 17, 2022

Puntualizó que la FGR retomó la investigación del operativo “Rápido y Furioso”, con el que se introdujeron ilegalmente armas de Estados Unidos a México.

“Hay que esperarse, no pensar que va a haber impunidad, yo tengo la satisfacción de poder decir que le tengo confianza al Fiscal y que no va él a proteger a nadie, no va a haber impunidad como también, eso es lo otro, no fabricar delitos en contra de un adversario, en contra de un opositor porque eso es inmoral”, comentó.