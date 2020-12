Es la jefa de mariachis xalapeños: conócela

Veracruz, Ver.- Natalia Hernández García, conocida en el medio artístico como Lunita, es la directora del mariachi "Los Caporales", una de las agrupaciones más conocidas del estado de Veracruz en ese género musical dominado por hombres pero en el que asegura existe una incursión fuerte de mujeres talentosas.

Tiene 37 años, más de la mitad de su vida involucrada en el ambiente musical, cuando cumplió 15 comenzó su carrera como cantante solista, al año siguiente se incorporó al primer a un grupo de mariachis aportando la voz.

Su trayectoria fue reconocida en el 2018 con el premio al Mérito Ciudadano que otorga el Ayuntamiento de Veracruz, sin embargo, su talento también es distinguido por la preferencia del público.

Desde el 2010 es directora de mariachis Los Caporales, agrupación con 45 años de tradición, que le fue cedido con sus derechos para encabezar al grupo integrado por 10 músicos.

“Tiene más de 45 años de estar formado, eventualmente sus integrantes fueron dejando la agrupación, poco a poco se fueron integrando más personas, yo soy de una nueva generación y su último representante que fue Maximino Zamora, es quien toma la decisión de que yo me haga cargo del grupo con todos sus derechos y desde entonces aquí estamos”, dijo.

Aunque toca la guitarra y tiene participaciones con el violín dentro de las presentaciones, para Lunita su pasión es el canto, por eso aporta la voz y organiza el show que la agrupación ofrece en cada presentación.

“Yo trabajo desde los 15 años, ya llevo tocando algunos años en el medio, siempre ha sido con mariachi y actualmente llevó en este grupo 10 años, se llama Mariachis Los Caporales, hasta el momento el grupo es mío, soy la voz y toco el violín”.

UN TRABAJO QUE REQUIERE DISCIPLINA

Lunita nunca imaginó su vida sin la música, se recuerda desde los 5 años arriba de los escenarios. De joven no pensó que con dedicación podía visualizar esto como una forma de vivir.

“Yo siento que nací con esto, tenía la seguridad de que yo cantaba desde que me acuerdo, 5 años o menos, me soñaba siendo artista y ahora que soy adulto me doy cuenta que ser artista es algo muy difícil, que se necesita de muchos recursos, pero lo que he logrado hoy por hoy me hace sentir muy orgullosa, el haber heredado este talento de mi papá, me siento muy orgullosa y no veo mi vida en ningún otro lado”, declaró.

Al fallecer su padre, Lunita se ve obligada a hacer de la música una actividad para generar ingresos que ayudaran a su familia, con esfuerzo y disciplina lo ha logrado.

Foto: Cortesía | Natalia Hernández García

Aunque afirma que no ve que haya sido un camino difícil, señala que trata de realizar un trabajo constante, siempre buscando la superación en cada ensamble, en cada ensayo.

“Yo siento que toda la gente tenemos piedras en el camino, pero he sido muy arriesgada a lo que quiero, he sido muy aferrada, y no me preocupo, me ocupo más bien”.

FAMILIA ES SU PILAR

Lunita tiene una hija de 10 años y espera un bebé que nacerá pronto, afirma que ellos dos son su motor para dirigirse en la vida, pero su madre es el pilar que la ha ayudado desde siempre.

Su carreara artística la combina siempre con el rol de madre, que asume con la misma importancia que la de ser una cantante profesional. Justamente por esa responsabilidad es que sus presentaciones son mayoritariamente locales.

Cuando tiene que ausentarse, su madre es quien ayuda a estar al pendiente de su hija, quienes le tienen mucha paciencia aún en las jornadas extenuantes de trabajo en las que debe preparar una canción o terminar de afinar una función.

“Mi mamá es mi gran apoyo, mi pilar, siempre me ayuda para estar al pendiente con mi hija y yo siempre estoy presente, por eso tengo presentaciones aquí, cuando tengo que salir de la ciudad procuro que sean viajes rápidos”.

PANDEMIA DETUVO PROYECTOS; CONFÍA RETOMARLOS

Hasta antes de la pandemia, Los Caporales, de la mano de Lunita, lograron ser invitados a una gira internacional en donde se presentaría música tradicional mexicana.

Entre los países que visitarían se encontraban Japón, Canadá, Estados Unidos y Centroamérica.

Sería la primera gira en la que recorrería otros países con su música, sin embargo, la situación de emergencia sanitaria ha postergado los planes que confía se retomen cuando la pandemia dé tregua.

Pese a todo, para la cantante veracruzana el que la agrupación haya sido considerada para participar en un evento internacional, fue parte de un sueño y meta que se propuso desde joven.

“Un gran orgullo llevar en alto el nombre de Veracruz y que hayamos sido nosotros escogidos, Mariachis Los Caporales, fue muy emocionante, un orgullo, muy emotivo”.

Para el 2020, Lunita espera que la pandemia dé tregua, para permitir la recuperación de todos los sectores afectados por la pandemia de Covid-19.

“Todos los que nos dedicamos al medio artístico y los que dependen de eventos sociales si nos vimos muy afectados, creo que somos el rubro más afectado, nosotros como mariachis logramos por lo menos recuperar 60 por ciento de nuestras actividades, porque somos más recurridos para celebraciones”, comentó.