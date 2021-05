Es piloto naval, inteligente y también bella

Veracruz, Ver.- Amairani Sosa Nambo es una joven veracruzana que ha demostrado que las mujeres pueden desempeñarse en espacios que antes se pensaban dominados sólo por hombres, pero al mismo tiempo enaltecer su belleza y cumplir con sus sueños.

La joven de 24 años fue coronada como Miss Earth Veracruz 2021, luego de competir en el certamen de belleza cuando desembarcó de un buque constructor que presta servicios en la Sonda de Campeche, en donde trabajó durante un año como Oficial de Prácticas, tras egresar de la Escuela Náutica Mercante de Tampico.

Originaria del municipio de Ciudad Isla, Amairani siempre soñó en competir en un concurso de belleza y coronarse en el primer lugar, pero debido a su formación académica como Piloto Naval le era complicado adentrarse de lleno a este tipo de certámenes.

No obstante, nunca dio por perdido su sueño y, por el contrario, se animó a inscribirse en Miss Earth sin importar que tuviera que alternar su participación en el concurso con el inicio de su carrera profesional. “Siempre tuve esa intención de participar en un certamen de belleza, el régimen semimilitarizado me impidió muchas veces participar en un certamen, siempre he pensado que los tiempos de Dios son perfectos y lo confirmo ahora”, declaró.

De esta forma, Amairani afirma que este año busca cumplir dos sueños -el de ser reina de Belleza que ya lo cumplió-, y completar su titulación formal como Piloto Naval, para incorporarse al mercado laboral en altamar. La joven compartió que inició su formación en la Escuela Náutica de Tampico motivada por una vocación de servicio hacia su comunidad y por su pasión con el mar.

Desde los 13 años ingresó al Internado de La Villa de los Niños en el Valle de Chalco, una institución que recibe a niños sin padres o con problemas sociofamiliares complejos, con sede en otros países del mundo. Aunque ella tuvo una infancia con comodidades que le dieron sus padres, señaló que el alto nivel académico del lugar la motivó a estudiar en ese lugar, posteriormente las experiencias de sus amigas y compañeras le hicieron buscar retribuir a la sociedad.

La Escuela Náutica Mercante fue la alternativa que le pareció más cercana a su perfil, primero porque se trataba de un régimen de internado semi militarizado, parecido a su formación media superior, y después porque navegar en la marina mercante le pareció algo apasionante.

Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Luego de completar sus estudios y graduarse con honores, comprobó que no estaba equivocada y que navegar y trabajar en la industria naval era su pasión. En el 2019 se embarcó en el Crucero de Instrucción de Europa del Norte, un privilegio que solo logran cumplir alumnos destacados.

Por seis meses participó a bordo como Oficial de Instrucción, recorriendo 15 países de Europa y conociendo las actividades en cada puerto que visitó, así como las culturas y la sociedad de esos países. Al término del Crucero se embarcó en un buque constructor que presta servicios en la Sonda de Campeche para cumplir con su año de prácticas profesionales. En esta embarcación, además de participar en el área de su formación como piloto naval, ayudaba como traductora entre la tripulación que hablaba español y el personal de otros países.

“En este año presté servicios en Ciudad del Carmen, Campeche, en un barco de construcción, que era un barco de buceo de saturación y superficie. Realizaba prácticas y la función de traductor, ya que su embarcación cuenta con tripulantes extranjeros y el idioma que se utiliza para las maniobras es el inglés”, detalló.

Amairani afirma que en el año y medio que ha servido en la flota de la marina mercante en el país, ha podido ver de cerca que existe una inclusión importante de las mujeres en el sector, afirmando que al menos 40 por ciento del personal está integrado por ellas.

Del mismo modo, aseguró que la voz y participación de las mujeres en la marina mercante se encuentra bien representada, ya que sus integrantes hacen valer su conocimiento de la profesión, se les respeta y se les trata con equidad.

“Estoy orgullosa de desempeñarme en el ámbito de la marina mercante, no solo porque nos desempeñemos en el ámbito marítimo, porque así como yo hay demasiadas mujeres que se desempeñan en el ámbito marítimo, y hay muchas mujeres que tienen el valor de dejarlo todo para abordar una embarcación y ganar el dinero para sacar adelante a sus hijos”.

Fue hace tres meses, que terminó su año de prácticas que al desembarcar se integró al concurso Miss Earth Veracruz 2021, luego de recibir la invitación directa del responsable de la franquicia en Ciudad Isla.

Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Al bajar del buque donde prestaba servicios se dirigió al primer baile que se organizó para el certamen. Durante el concurso afirma que pudo equilibrar su faceta profesional con la personal, además de ampliar su círculo de amigas.

Amairani señaló que concursos como el Miss Earth Veracruz 2021 no son una simple competencia, ya que concluye la edición en Veracruz con conocimientos y experiencias personales que la hicieron crecer como persona.

El convivir con más jóvenes, con intereses distintos y el mismo sueño, fue una de las experiencias que le parece más grata, además de haber sentido el apoyo de todas ellas durante y al finalizar el concurso.

“Me siento muy orgullosa principalmente porque es un sueño que tenía desde hace mucho tiempo y trabajé mucho para hacerlo,”, manifestó la joven veracruzana.