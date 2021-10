Escándalo Night Show, visibiliza a comunidad LGBT+

Veracruz, Ver.- A través de la emisión “Escándalo Night Show” un programa de revista conducido por integrantes de la comunidad LGBT+ y dirigido a este mismo sector, se ha podido visibilizar a los distintos grupos que pertenecen a esta población, se promueven sus derechos y se hace trabajo social para quienes lo solicitan desde asistencia médica, asesorías y demás.

Jean Karla Vázquez, una de las conductoras principales comentó que sin imaginar el éxito que se tendría el programa ya cumplió cinco años y en este tiempo además de que se han abordado distintos temas se ha dado espacio a toda la comunidad.

“El programa ha sido todo un boom, es el único programa conducido por integrantes de la comunidad LGBT+ y dirigido para este mismo sector, aquí le damos apertura a todos, gay, lesbianas, trans, drag, abordamos temas relacionados a la comunidad y también hemos dado apoyo a gente que lo necesita. Hace poco falleció una compañera de la comunidad y por medio de nuestro programa dimos difusión para darle apoyo para sus gastos funerarios”, dijo.

Recordó que los inicios del programa fueron difíciles debido a que aún hay mucho machismo pese al avance que ha tenido la comunidad y aunque por ocasiones ha pensado en renunciar por las críticas al final disfruta mucho del trabajo y sobre todo de los logros que ha alcanzando el programa dando difusión a sus integrantes.

Mencionó que algunos menores que empiezan su sexualidad han tratado de buscar un consejo a través del programa por medio de mensajes por lo que han tenido que canalizarlos con personas expertas para que expresen sus sentimientos.

Destacó que el programa se realiza cada lunes en horario de 10:00 a 11:00 de la noche y aunque la prioridad es dar apertura a los integrantes de la comunidad algunos políticos han buscado esta plataforma como una forma de acercamiento.

En ese sentido dijo que aunque algunos de los invitados, principalmente candidatos han llegado a prometer que sacaran la agenda LGBT, la realidad es que todos les han quedado mal.

“En campaña todos los candidatos nos han buscado y han comprometido sacar la agenda LGBT, hablan del matrimonio igualitario que es un gran pendiente, de la identidad de genero pero ya cuando llegan al poder se les olvida y nos han dejado para después, cuando llegan al poder tienen que obedecer lo que su partido les dice y ya se olvidan de sus promesas, afortunadamente contamos con activistas que promueven nuestros derechos que alzan la voz pero de las autoridades nada”, señaló.

Jean Karla también es propietaria de una estética en la colonia Dos Caminos al poniente de la ciudad de Veracruz y manifestó que aunque nunca se imaginó dedicarse al estilismo terminó adorando la profesión.

“Yo no quería dedicarme al estilismo, siempre consideré injusto que los gay solo se dedicaran a cortar cabello, tejer o hacer pasteles, yo quería ser otra cosa, pero las oportunidades en ese tiempo se me acortaron y la única profesión donde podía expresar mi sexualidad, mi género fue en una escuela de belleza y termine de estilista, sin imaginarlo encontré algo que me da felicidad, me gusta este trabajo”, afirmó.

Aseguró que siempre contó con el apoyo de su madre quien, sin hablarlo, sabía perfectamente que su hijo era diferente y que tenía otros gustos.

“Desde muy chico fui muy afeminado, mi madre siempre lo supo, aunque no tuvimos la plática de mamá soy gay, pero quien mejor que mi madre para conocerme y lo único que sí me pidió era que me respetara, que hiciera lo que hiciera siempre me reste y esa es mi regla de oro”, expresó.

El programa “Escándalo Night Show” se transmite cada lunes a través de la plataforma de Facebook bajo la conducción de Jean Karla, Angie Ondiviela y Pepe Balderas; cada semana se realiza en diferentes locaciones, desde estéticas, centros nocturnos, restaurantes y los temas a tratar son para visibilizar la comunidad, lo que están haciendo, sus derechos y promover el respeto hacía este sector.