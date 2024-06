Cilantro, perejil y quelites, alimentos que más escasean en mercados por sequía [Video]

Veracruz, Ver.- Como consecuencia de la sequía, hierbas y plantas como cilantro, perejil, epazote, quelites y otros están escaseados y triplicaron sus precios, alertan comerciantes de la zona de mercados en Veracruz.

En un recorrido por los mercados Miguel Hidalgo y Unidad Veracruzana, los locatarios señalaron que desde hace mes y medio están escasas muchas hierbas y plantas que son utilizadas para el complemento de los platillos.

Manifestaron que la mayoría de la producción de estas hierbas se perdió debido a la sequía, ya que todos los campos donde hay estos sembradíos lucen secos.

“Definitivamente ahorita no hemos comprado, no ha llegado, las hierbas de quelites, hierba mora, verdolaga está muy escasa, estamos hablando que tiene más de mes y medio que no entra esa mercancía para poder vender, se debe a la sequía, todos los pastos de las zonas donde se produce, Medellín de Bravo, Jamapa, Soledad de Doblado, Tlalixcoyan, Ignacio de la Llave, todo está seco”, indicó Emilio Ortiz, comerciante en la zona.

¿En cuánto ha aumentado el precio de verduras, hierbas y plantas en mercados de Veracruz?

Algunos comerciantes han logrado conseguir el producto, pero a precios muy elevados, pues mencionan que los rollos de hierbas no llegan a los 600 pesos y ahora los han encontrado a 300 pesos o más.

Por sequía, no hay hierbas y plantas en mercados de Veracruz; comerciantes afirman que las compran a un precio muy elevado 🌿🥬



“Como no ha llovido, la tierra está seca y no produce nada, hay zonas donde ha llovido, pero con granizada, por eso se elevó todo, hay escasez de cilantro, de romana, rábano, chiles y lo que hay está muy caro, el cilantro que generalmente lo encuentras en 30 pesos para dar manojitos en cinco, pero, lo estamos comprando en más de 150, esta muy caro”, mencionó Benito Galicia, otro de los comerciantes.

Pedro Enrique Rey Sierra indicó que a pesar de que hay escasez del producto y que viene más caro, la gente lo busca para sazonar sus platillos.

“Ahorita no es rentable su venta, pero hace falta es el complemento para la elaboración de platillos, por ejemplo, el epazote se utiliza para dar sabor a un caldo de mariscos, para unos chilaquiles, es básico”, dijo.

Los comerciantes esperan las primeras lluvias para la zona para rescatar algunos cultivos, pues temen que más productos continúen subiendo de precio ante este periodo tan severo.