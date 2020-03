Escasean insumos en hospitales de Veracruz

Xalapa, Ver.- Enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalaron que sí llegan insumos pero son limitados, sin embargo, es un problema que existía antes de la pandemia por Covid-19.

Un enfermero del IMSS de nombre Pedro señaló que sí cuenta con artículos de protección, pero no son distribuidos por falta de coordinación.

Ante la enfermedad más sonada que es el coronavirus o Covid-19, señaló que sí cuenta con insumos de protección, pero no se reparten.

Señaló que tienen un stock de material diario, esto para cirugías de urgencia y programadas, y aceptó que han escaseado guantes y todo, pero no por la pandemia actual.

"Es un problema de presidencia, de gobierno, ahora sí hay, no se vale decir que no hay cubrebocas (…) Es una cadena de irresponsabilidades, la realidad es que no estamos preparados”, dijo sobre la pandemia del coronavirus.

Comentó que material para personal que estará en contacto con pacientes Covid-19 se les hizo un kit que incluye unos googles que son gafas industriales, una bata desechable, gorro elástico, cubreboca N95, guantes desechables no quirúrgicos y un par de botas.

Explicó que en cada proceso te tienes que lavar con alcohol gel cada vez que hagas un proceso y principalmente cuando sales al exterior.

Recordó que una enfermera que entró a ver al paciente que falleció de 80 años no contaba con alcohol gel para hacer el procedimiento, pero todos estaban de acuerdo en que no entrara porque no se tienen las garantías.

“Sí hay, no hay para todos, tanto los trabajadores en la torre o los pisos exigen o exigimos un cubrebocas N95, no los hay para todos, es la realidad (...) Aquí el problema es la coordinación o descoordinación”, dijo.

Indicó que no cuentan con Isodine y alcohol debido a que de ahí se saca el alcohol gel, porque elaboran las torundas-bolitas de algodón con alcohol que van a todo el hospital.

Con el isodine hacen la asepsia prequirúrgica, aunque cuentan con gasas y jergas, aseguró que esto no es a causa de la pandemia, ya que el faltante de Isodine es un problema a nivel federal.

“Escasearon suturas, se difirieron un montón de cirugías, pero es desde el año pasado y no es por esta circunstancia actual de salud”, abundó.

Comentó que esto de comprar aditamentos es de los pacientes en el Hospital General de Veracruz y en el IMSS sí hay recursos porque son federales.

Otra enfermera del IMSS, Patricia, señaló que hay muchos faltantes, no cuentan con guantes, cubrebocas o alcohol en gel, aunque de este último hay muy poco.

Señaló que para atender a pacientes con coronavirus necesitan un traje especial, googles herméticos, mascarilla N95, a pesar de que existen casos sospechosos no les hacen la prueba.

“Los manejan como neumonía atípica de origen indeterminado (…) Desde hace mucho hay carencias”, aseguró.