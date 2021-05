Escasean medicamentos en las farmacias

Medicamentos para la presión como el Candesartan y el Tafil no se encuentran actualmente en las farmacias locales. El primero lo hay únicamente en fórmulas compuestas. Ambos no los han surtido desde hace varios meses y los dependientes no saben hasta cuándo podría haberlos debido a que por la pandemia algunos laboratorios no trabajaron, en ese contexto se ha notado un incremento de alrededor de diez por ciento en los medicamentos, asentó el dependiente Sergio González Rodríguez.

Aunque algunas pacientes se han quejado por la escasez en algunos productos como Tafil, Riopan, Alprazolam y Metformina, así como algunas vitaminas, lo cierto es que en genéricos y similares no se registra tal escasez, ya que luego de que la gente se ha inoculado contra el Covid-19 la demanda de vitaminas ha disminuido, indicó Rossana Pérez Landa, encargada de farmacia de productos genéricos y similares.

Local ¿Eres diabético?, hay desabasto de medicamento

Añadió que solo les había hecho falta vitamina C efervescente, pero que el abasto se ha normalizado, por lo que en este momento el surtido de vitaminas es amplio, pues tienen de todas y en todas las presentaciones, lo que se ha reflejado en que los precios se mantienen estables.

Foto ilustrativa | Archivo OEM

Asimismo el abasto de fármacos se normaliza regularmente, coincidió el vendedor Abel Arenas, quien explicó que una semana puede tener faltante de algún medicamento, pero que a la otra se normaliza y así sucesivamente, “no es nada para preocuparse”, aseguró.

Local Desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer se agrava

En cuanto a los medicamentos para personas con diabetes y problemas de presión, indicó que sí lo hay y que el surtido se ha mantenido normal, pues manejan medicamentos de muchos laboratorios y proveedores, en ese contexto si uno no lo tiene lo hay de otras marcas.

Por su parte, Silvia Rosas, encargada de farmacia de conocido almacén, dijo que aunque hubo una temporada, en lo más fuerte de la pandemia, que no tuvieron algunos fármacos para la presión y para la diabetes, actualmente los hay en existencia.

Local ¿Dónde tiras tus medicinas?; hay 45 sitios seguros

En su opinión se ha notado un incremento de entre 5 y 7 por ciento en algunos medicamentos y vitaminas, sobre todo en los que se incrementó la demanda, así como porque algunos laboratorios no habían normalizado su abasto. Sin embargo, se pueden suplir con los de laboratorios de genéricos, aseguró.