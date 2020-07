Escasean vacunas y hay alarma entre padres de familia

VERACRUZ, Ver.- Tanto en Veracruz como en varios estados de la República existe desabasto de vacunas, y aunque algunas son recuperables, en el caso de la rotavirus si no se aplica a menores de 8 meses ya no se podrá rescatar.

Dentro del cuadro de vacunación infantil hay vacunas esenciales como la BCG, rotavirus y tétanos que están haciendo falta en los más de 800 centros de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, debido a que la pandemia del Covid-19 está generando que no haya la suficiente producción.

“Estamos atravesando por varias crisis, la economía, el desempleo, pero también la crisis de salud porque no hay suficientes vacunas; este problema ya venía presentándose, pero el Covid-19 vino a empeorar todo y por eso no solo está pasando en Veracruz, sino en otros estados del país”, indicó Arturo, médico de uno de los centros de salud en la ciudad.

En el caso de la vacuna BCG que protege contra la tuberculosis se aplica a niños y niñas recién nacidos hasta los 14 años de edad, por lo que se puede decir que es recuperable sin límite de tiempo.

La vacuna del tétano también debe aplicarse a niños entre los 6 y 12 meses de edad, pero con un refuerzo cada 10 años, lo que también puede ser recuperable.

Sin embargo, en el caso de la vacuna contra el rotavirus solo es aplicable a los menores de 8 meses de edad y si no se hace en ese tiempo ya no tiene validez.

“Hay algunas vacunas que son recuperables y estamos esperando que para el próximo año todo se componga para que todos los niños tengan completo su esquema de vacunación, sobre todo BCG, que es la que les vamos a aplicar, pero rotavirus desafortunadamente si el niño paso de los 8 meses y no se aplicó ya no se rescatará”, comentó Guadalupe, enfermera de otro centro de salud.

Señaló que ya son varios días que los padres de familia acuden a los centros médicos y no las encuentran, por lo que las han empezado a extrañar.

Es como todo, como no las han encontrado las han empezado extrañar, de por sí en el caso de la rotavirus es complicado porque hay muchos papás que se les olvida y hasta tenemos que estarlos llamando y ahorita como no la hay la están sintiendo.

Los 65 Centros de Salud del puerto de Veracruz reportaron que solo se contaba con la vacuna contra la influenza y que el problema había iniciado en octubre.

Comprarlas, imposible para muchos; una cuesta casi $2 mil

La escasez de vacunas en el sector salud de Veracruz no es de ahora, dijeron usuarias, quienes por al menos tres años han notado y sufrido la falta de éstas. Ante las repetidas visitas al centro de salud y al hospital “Luis F, Nachón” para conseguir que vacunaran a sus hijos, dijeron que la enfermera de plano les conminó a comprarlas, ya que ella pensaba que no llegarían más.

Sin embargo, solo una vacuna, la que deben poner a los bebés recién nacidos, vale alrededor de mil 800 pesos, razón por la cual las mamás prefieren regresar regularmente a preguntar si ya se las surtieron.

Kenia López Aguirre comentó que esto no es nuevo, ya que su pequeña tiene tres años y desde entonces le tocó el viacrucis de regresar semanalmente o cada diez días al centro de salud “Gastón Melo” para preguntar por las vacunas que tenían que ponerle y nunca las tuvieron. Su problema se solucionó porque se fue a trabajar al Estado de México, donde le pusieron las vacunas a su niña.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Con ella coincidió Ana Martha Pensado, quien comentó que su bebé nació en febrero, antes de que la pandemia se desarrollara y que no le pusieron las vacunas porque no las había. Ella regresó periódicamente a preguntar por éstas y no las hubo. Ante su insistencia la enfermera le recomendó comprarla, “porque así le estaban haciendo todas las personas” que la habían requerido. Desde febrero a su bebé no le han puesto la vacuna que deben recibir todos al nacer, por lo que siente temerosa de que algo le pueda pasar, ya que al parecer la puede recibir durante los primeros seis meses de vida y su bebé está por cumplirlos.

Local Atiende personal médico con equipo malo y pésima comida

Amairani del Ángel, quien está por dar a luz en los próximos días, llamó a la Secretaría de Salud para saber si contaban con la vacuna BCG, que es la que requieren los bebés recién nacidos y le dijeron que no la tenían, por lo que está considerando comprarla, sin embargo, primero tiene que solucionar otros pagos, ya que ante la pandemia ocasionada por el Covid-19 no dará a luz en el sector salud, sino en una clínica particular.

Con información de Celia Gayosso | Diario de Xalapa

En lista de espera, más de 500 menores

CÓRDOBA, Ver.- Los menores de seis meses y recién nacidos representan un riesgo mayor de contagio debido a la vulnerabilidad de sus defensas, por ello se recomienda dentro de los primeros siete días de vida aplicar las vacunas de la hepatitis B y BCG, sin embargo, actualmente en pleno pico de pandemia padres familia han reportado que tanto en el centro de salud de Córdoba como en el IMSS por el momento no cuentan con dichas vacunas, mandando a los menores hasta tres meses después, pues se tienen por lo menos 500 niños anotados en lista de espera, según versiones de los padres. Las vacunas son la manera más eficaz, según la Organización Mundial de la salud, para el control de enfermedades infecciosas, siendo la vacuna bacilo Calmette-Guérin o mejor conocida como BCG la que protege a los menores contra la tuberculosis. Entre los testimonios se encuentra el de Lili, una madre de familia que comenta que tuvo que ir en repetidas ocasiones a la clínica 61 del IMSS para ponerle la vacuna de la tuberculosis o BCG, sin embargo, en ninguna de las visitas le aplicaron la dosis.

“Nos explicaron que cada vacuna que abren sirve para 10 niños, pero que si llegas después de que ya se la aplicaron a esos 10 niños ya no te toca y no hay, entonces a nosotros nos hicieron ir tres días consecutivos y no tuvimos suerte, exponiendo al bebé a un contagio ahora que hay tanto coronavirus”, dijo. De igual manera, en el centro de salud perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de Córdoba comentan los padres de familia que se han tenido que apuntar en una lista de espera de más de 500 niños que tardaría aproximadamente tres meses, ya que por el momento se encuentran agotadas, incluso les proporcionaron la cartilla con los datos del menor, pero con una fecha tentativa que se extiende hasta 90 días después.

“Dicen que les van a dar prioridad a los niños que están anotados primero, así que quién sabe hasta cuándo nos puedan dar la vacuna de BCG y Hepatitis, nos gustaría que las autoridades pongan atención en eso porque con tanto contagio que hay los niños están vulnerables”, manifestó un padre que prefirió guardar el anonimato por miedo a que no le vayan a poner las vacunas a su hijo que tiene un mes de nacido.

Se dice que desde febrero existe esta situación sin que se pueda resolver hasta el momento cuándo podrían aplicar la dosis correspondiente a los recién nacidos, son sólo por fechas que llegan a tener la dotación que no alcanza para el gran número de menores que les falta la vacuna, en muchos de los casos ante el temor latente por un contagio o las bajas defensas han tenido que comprarlas.

Local Paciente diabético se ampara para que el ISSSTE le brinde su medicina

La vacuna contra la tuberculosis o BCG con un pediatra particular tiene un valor de alrededor de 600 pesos, mientras que la de Hepatitis B oscila hasta en 1200 pesos, un costo muy caro para algunas personas que actualmente padecen la crisis económica a causa de la pandemia, comentan los afectados.

Testimonios acusan descontrol y falta de información por parte de las autoridades sobre la aplicación de las vacunas, ya que no sólo se trata del desabasto, sino de la continúa visita por parte de los afectados que tienen que hacer a los hospitales o clínicas exponiendo a un contagio a los menores de edad.

Con información de Jhenny Renaud | El Sol de Córdoba

Preocupa que bebés no reciban vacunas a tiempo

ORIZABA, Ver.- El desabasto de vacunas continúa en clínicas del sector salud, revelan padres de familia que dijeron estar preocupados por el desfase que hay entre la fecha en que sus bebés debían recibirla y cuando se las aplican.

Alcides Hernández, padre de un bebé de cinco meses y medio, dijo que aunque el pequeño sí tiene su esquema de vacunación al corriente, ninguna le ha sido aplicada en la fecha establecida.

“A mi hijo lo llevamos el día que le tocaba la vacuna contra la hepatitis, pero no se la aplicaron porque no la había y pospusieron la fecha”, dijo. Señaló que la ventaja que él tiene es que vive cerca de la clínica, por lo que periódicamente acudía a preguntar si ya había llegado la vacuna. “Yo creo que de tanto insistir se la aplicaron, tal vez la última vez que fui les acababa de llegar o todavía tenían, pero con todas sus vacunas ha sido lo mismo”, aseveró.

Local Limitan consultas programadas en clínica del ISSSTE, dicen derechohabientes

Señaló que a él y a su esposa sí les preocupa que su bebé no reciba las vacunas a tiempo, pues desconocen las consecuencias que esto pueda tener; por eso cuando llega alguna fecha para que le apliquen alguna va primero a preguntar si la tienen.

Más ahora que no debemos salir a cada rato de casa, y también porque existe el temor de exponer al bebé, incluso ellos mismos, a cualquier riesgo de contagio y salga contraproducente.

Este último es el temor que afrontan también amas de casa como Astrid, mamá de una bebé de casi tres meses, quien además de considerar la posibilidad de que no haya vacuna disponible, señaló que teme llevar a su bebé a la clínica, pues a la que le corresponde llegan personas procedentes de muchos municipios.

“Generalmente está llena, a cualquier hora y eso representa un riesgo, aun cuando tengan los filtros sanitarios”, concluyó.

Con información de Mayra Figueiras | El Sol de Orizaba