Se tendrán momentos críticos por falta de agua en las próximas horas: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo que se tendrán momentos críticos esta semana ante el cierre de válvulas nuevamente en Quimixtlán, Puebla de no resolverse el problema, que podrían iniciar en las siguientes horas.

“Lamentamos mucho que haya inconsciencia de que por cualquier pretexto que no tiene que ver nada con la ciudad, que no tiene que ver, el pueblo de Xalapa no tiene por qué sufrir más de lo que ya se sufre por una falta de agua y por una falta de planeación en el tema hidráulico y sanitario histórico y entonces pues aguantamos, pero también repelamos”.

En entrevista dijo que levanta la voz para que las autoridades federales ya intervengan y advirtió que se presentarán las denuncias correspondientes.

Ahued Bardahuil pidió resguardar las presas para evitar más cierres de válvulas, pues además se está afectando también a los habitantes de Emiliano Zapata.

“Anunciarle a la población de Xalapa en un atentado por demás, que ya es sabotaje, con cualquier pretexto le cierran las válvulas a Xalapa de Quimixtlán y se me hace ya verdaderamente que tienen que intervenir. También vamos a pedir a CONAGUA y nosotros vamos a poner la denuncia ya correspondiente a la Fiscalía General porque aquí están poniendo en riesgo a miles de familias xalapeñas”.

Y es que dijo que Xalapa ya vive un estiaje de los más severos de la historia, porque ha habido una falta de lluvia y de recargamiento de las fuentes que surten a Xalapa.

“Más allá que las fuentes que surten a Xalapa estuvieron diseñadas hace muchos años para cerca de 180 mil personas y hoy somos una zona metropolitana con una gran demanda y nunca se hicieron los pozos más adelante ni se pensaba que iba a crecer de esa manera, tal vez y hoy nos llegó la realidad de tener una sequía histórica”.

Agregó que se va a tener una crisis mínima de varias horas “porque al cerrarla y ya no está llegando agua, cuando vuelvan a abrir las válvulas el proceso tarda hasta 14 o 20 horas en restablecerse los niveles en las partes altas”.

Reiteró que si el problema no se resuelve se tendrá un problema de estrés hídrico esta semana e incluso desde las siguientes horas.

“Seguiremos atendiendo con el mayor esfuerzo, pero los paros en las presas son un daño verdaderamente total donde nos evita dar servicio. Es más ahorita en cuatro o cinco horas va a tener un estrés la ciudad de Agua porque como ya no está llegando en cinco horas o seis calculamos que va a ser un estrés brutal de líquido y lamentablemente por problemas que son ajenos a la ciudad”.